Maroc: Gharb Papier et Carton annonce un investissement de 180 MDH dans une nouvelle unité de production à Meknès

Meknès — GPC-Gharb Papier et Carton, filiale d'Ynna et acteur de référence dans le secteur des emballages au Maroc, annonce un investissement majeur avec la création de sa 8ème unité de production située dans la zone industrielle d'Agropolis à Meknès.

Ce nouvel investissement de 180 millions de dirhams permettra de renforcer le positionnement de GPC en tant que leader national dans l'industrie du papier et du carton ondulé, indique l'entreprise dans un communiqué. Cette unité qui sera à la pointe de la technologie avec des machines d'impression High graphic 7 couleurs, une nouveauté au Maroc, sera dédiée à la transformation du papier et du carton ondulé, avec une capacité de production annuelle de 20 000 tonnes de carton ondulé et de 10 000 tonnes de papier transformé (Mandrins, Cornières, Bobinots de Kraft, Papier journal et Manilla découpés), précise le communiqué.

Elle sera stratégiquement orientée pour répondre aux besoins croissants des secteurs agricoles , notamment les Rosacés, industriels (textile, confection, agroalimentaire) ainsi que le secteur de l'automobile, dans la région de Fès-Meknès et dans la région de l'Oriental (Oujda, Nador).

"Cet investissement marque une étape importante dans notre stratégie de croissance et de développement en marge de notre 32ème anniversaire", a affirmé le directeur général de GPC, Mounir El Bari, cité dans le communiqué.

"Le lancement de cette 8ème unité réaffirme l'engagement de GPC-Papier et carton et Ynna à promouvoir le Made in Morocco en ligne avec la stratégie de souveraineté industrielle nationale tout en contribuant activement à la transformation économique des régions que nous desservons", a-t-il poursuivi.

"Nous sommes fiers de contribuer à l'émergence d'une industrie marocaine forte et durable avec une unité «verte» qui va assurer une autoproduction d'énergie par le solaire, de plus de 40% de sa consommation totale et qui sera au service des secteurs clés de notre économie", s'est félicité le DG de GPC.

Le projet générera également plus de 100 emplois, renforçant ainsi le développement économique local. Et de souligner que cette nouvelle usine sera un atout majeur pour accompagner l'essor de la région Fès-Meknès et soutenir son industrie en pleine croissance.