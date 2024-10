Algérie: Santé - Réunion de coordination pour le suivi de la situation sanitaire dans les régions frontalières

Alger — Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, s'est réuni, lundi par visioconférence, avec les directeurs de la santé et de la population des wilayas du sud, dans le cadre du suivi quotidien de la situation sanitaire dans ces régions suite à l'apparition de cas de paludisme et de diphtérie dans les zones frontalières, indique un communiqué du ministère.

"M. Saihi a tenu une réunion de coordination avec les directeurs de la santé et de la population des wilayas du Sud, en présence des cadres de l'administration centrale, du directeur général de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), de l'Institut national de santé publique (INSP) et de l'Institut Pasteur d'Algérie (IPA)", dans le cadre du "suivi quotidien de la situation sanitaire dans certaines zones frontalières du Sud de notre pays, où des cas importés de paludisme et de diphtérie ont été enregistrés", selon la même source.

Lors de cette réunion, le directeur général de la prévention au ministère de la Santé, Pr. Djamel Fourar a présenté un exposé dans lequel il a mis en exergue "le recul de l'épidémie et la stabilité de la situation sanitaire dans ces zones ainsi que du contrôle de sa propagation", note le communiqué.

Ainsi, le ministre a mis l'accent sur la nécessité de "contrôler constamment la situation sanitaire jusqu'à l'éradication de l'épidémie dans les plus brefs délais et de veiller à ce qu'elle ne s'étende pas à d'autres régions en maintenant le même niveau de vigilance pour empêcher sa propagation et éviter son aggravation".

Il a également insisté sur "la nécessité de continuer à fournir à ces wilayas les quantités nécessaires de médicaments, de sérums antidiphtériques et de vaccins", "en tant que mécanisme de prévention pour atteindre 90% de vaccination des habitants de ces régions quelle que soit leur nationalité".

M. Saihi a appelé à "maintenir le même protocole thérapeutique, compte tenu de l'efficacité qu'il a prouvée dans la maitrise rapide de la situation épidémique, tout en maintenant la coordination multisectorielle comme mécanisme efficace pour faire face à ces maladies".

Par ailleurs, le ministre a ordonné l'envoi "d'autres missions médicales des wilayas voisines pour assurer la permanence hebdomadaire afin d'apporter le soutien et l'assistance nécessaires aux staffs médicaux et paramédicaux se trouvant au niveau des établissements de santé des wilayas affectées ou des régions voisines", et ce "pour garantir le traitement de tous les cas enregistrés et soumettre les cas suspects aux traitements médicaux nécessaires", en sus de l'acheminement "des équipements médicaux, des concentrateurs d'oxygène et des médicaments au cours de cette semaine", conclut le communiqué.