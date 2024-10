Algérie: Transport maritime - Améliorer l'efficacité des opérations portuaires

Skikda — Le ministre des Transports, Mohamed El-Habib Zahana, a souligné lundi à Skikda, la nécessité d'améliorer l'efficacité des opérations portuaires, tant sur le plan logistique que commercial, afin de suivre l'évolution du volume des échanges commerciaux.

"Dans le cadre de la stratégie du gouvernement visant à stimuler le commerce extérieur, il est nécessaire d'optimiser et d'améliorer l'efficacité de l'exploitation des ports, tant sur le plan logistique que commercial, afin de suivre l'évolution du volume des échanges et de soutenir, ainsi, l'économie nationale", a déclaré le ministre, à la presse, en marge d'une visite d'inspection à l'Entreprise portuaire de Skikda.

Après avoir salué les efforts consentis par l'Etat dans tous les secteurs, notamment celui des transports, M. Zahana a souligné la nécessité de remédier aux insuffisances observées dans le port de Skikda et de parachever les projets vitaux qui l'accompagnent, tels que le raccordement aux réseaux routier et ferroviaire, et l'amélioration de son infrastructure de transport pour faciliter la circulation des marchandises et l'exportation des produits algériens.

Un exposé détaillé a été présenté, à cette occasion, par les cadres de l'entreprise, relatif aux plus importantes réalisations concrétisées par l'entreprise portuaire entre le début de l'année 2024 et la fin du mois de septembre dernier, ainsi qu'aux efforts continus visant à améliorer son service, sa performance commerciale et économique.

Il a également été précisé que le port de Skikda a enregistré un mouvement total de marchandises de 18.070.613 tonnes, soit une augmentation de 4% par rapport à la même période de 2023, en raison, notamment de l'accroissement du mouvement des hydrocarbures, à hauteur de 4% et des marchandises générales à hauteur de 5%.

Le ministre des Transports a mis l'accent, à cet égard, sur la nécessité de déployer des "efforts concertés" pour "rétablir le statut réel de cette institution économique afin de promouvoir le développement économique, local et national".

Il a également instruit les gestionnaires du port d'œuvrer en coordination avec tous les acteurs, dont les services de la Sûreté nationale et des Douanes algériennes, et les opérateurs économiques, pour accélérer le traitement des conteneurs en assurant un travail en continu, 7 jours sur 7, y compris les jours fériés.

Le premier responsable du secteur, accompagné du wali de Skikda, Mme Houria Meddahi, et des autorités locales civiles et militaires, a inspecté le quai réservé aux colis lourds et l'état d'avancement des travaux du projet de terminal à conteneurs au sein du port pétrolier relevant du groupe Sonatrach, dont le taux d'avancement est de l'ordre de 95 % et qui est destiné à contribuer à la réduction du coût de transport des conteneurs.