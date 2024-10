Algérie: L'attachement du président de la République à la souveraineté numérique salué

Alger — Des experts en numérique et les technologies de l'information ont salué, lundi, les décisions prises par le président de la République lors du Conseil des ministres qu'il a présidé dimanche, concernant la cybersécurité et la vigilance lors de l'acquisition des équipements et matériels, ainsi que le recours aux compétences algériennes dans le cadre du projet de numérisation, soulignant que la préservation de la sécurité nationale est tributaire de la réalisation de la souveraineté numérique.

A cet égard, l'expert en technologies de l'information et de la communication (TIC), Younes Grar, a indiqué que la réalisation de la cybersécurité "requiert le sérieux et la constance au travail, compte tenu de l'évolution rapide des technologies, y compris les méthodes de piratage", notant que l'Algérie avait connu "une grande dynamique" en matière de numérisation dans divers domaines, ce qui reflète a-t-il dit, "la présence de données sensibles concernant le citoyen et les institutions, d'où la nécessité de trouver des solutions et des méthodes à même de les sécuriser et de les mettre à l'abri des cyber attaques".

Dans ce contexte, il a salué les orientations du président de la République liées à la cybersécurité et à la vigilance, lors de l'acquisition des équipements et matériels, outre son engagement à réaliser la souveraineté numérique, étant étroitement liée à la sécurité nationale, estimant que la réalisation de la cybersécurité "exige un travail sérieux, la formation et l'investissement dans les compétences algériennes afin de les solliciter pour l'évaluation des équipements et matériels importés".

Il a en outre, mis en garde contre les dangers de la cybercriminalité, "suite notamment cyber attaques multiples, menées par des parties étrangères, ayant ciblé nombre de systèmes d'information et de sites électroniques".

Pour sa part, le conseiller en transition numérique, Fateh Bouressas, a mis en avant l'importance d'"investir dans les compétences nationales et d'adopter une formation de qualité, notamment pour les ingénieurs et techniciens", tout en "tenant compte des aspects techniques lors de l'acquisition des équipements et de fournitures technologiques sensibles".

Il a en outre fait état d'"un lien étroit entre la cybersécurité et la sécurité nationale", en témoignent "les tentatives relevées sur les réseaux sociaux, visant à semer le chaos et à porter atteinte à l'unité et à la stabilité des pays", a-t-il expliqué.

M. Bouressas a salué les efforts consentis par l'Algérie ces dernières années pour "la mise en place d'infrastructures et le raccordement aux réseaux de la fibre optique outre l'intérêt accordé à l'activité numérique tout en encourageant les compétences entrepreneuriales en la matière, les projets d'innovation et les Start-up, ce qui permet de réaliser la transition numérique.

Dans le même contexte, l'expert en TIC, Yazid Aguedal, a estimé que les orientations du président de la République relatives à la coordination avec le ministère de la Défense nationale "reflète le lien étroit entre la cybersécurité et la sécurité nationale", mettant en avant l'importance de "solliciter la ressource humaine compétente pour garantir la gestion et la sécurité des systèmes d'information numériques, en investissant dans les diplômés des universités et des instituts nationaux, et en faisant appel aux expertises algériennes à l'intérieur du pays et à l'étranger".