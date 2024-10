Sénégal: Législatives anticipées du 17 novembre - Macky Sall et ses camarades déposent un recours contre Sonko

Déclarée recevable par l'arrêté du ministre de l'Intérieur, la liste de candidature du parti au pouvoir, Pastef, n'est pas sortie de la zone de turbulence. La coalition Takku Wallu Sénégal lancée par les deux anciens partis au pouvoir, le Parti démocratique sénégalais (Pds) et son alliée, l'Alliance pour la République (Apr), a introduit hier, lundi 7 octobre un recours auprès du Conseil constitutionnel dans lequel elle demande l'annulation de la candidature de Sonko et sa liste.

Les deux anciens partis au pouvoir, le Parti démocratique sénégalais (Pds) et son alliée, l'Alliance pour la République (Apr), au sein de la coalition Takku Wallu Sénégal veulent éjecter l'actuel Premier ministre de la course aux législatives anticipées du 17 novembre prochain. Dirigée par l'ancien chef de l'Etat, Macky Sall, la coalition Takku Wallu Sénégal a introduit par l'entremise de son mandataire national, Maguette Sy et l'avocat Me Antoine Mbengue un recours contre Ousmane Sonko, candidat et tête de liste investi sur la liste nationale de la coalition PASTEF devant le Conseil constitutionnel.

Dans cette requête, l'ancien Président Macky Sall et ses camarades sollicitent du Conseil Constitutionnel non seulement de déclarer Ousmane Sonko inéligible aux élections législatives du 17 Novembre 2024, mais aussi de déclarer nulle et de nul effet la liste de candidats au scrutin national de la coalition PASTEF pour les élections législatives du 17 Novembre 2024.

Pour justifier leur demande, Me Antoine Mbengue évoque au sujet de l'inéligibilité, l'état de contumace prévu par l'article 312 du Code de Procédure Pénale du leader de Pastef dans l'affaire de viol et menace de mort mais aussi sa condamnation définitive à la peine de 06 mois d'emprisonnement avec sursis et d'une amende de 200.000 Frs dans l'affaire de diffamation qui l'avait opposé à l'ancien ministre Mame Mbaye Niang.

Concernant la demande de l'annulation de la liste nationale de PASTEF, la robe noire souligne que l'inéligibilité de Sonko rend la liste au scrutin national de la coalition PASTEF incomplète, donc irrecevable. Il faut dire que la position du Conseil constitutionnel est très attendue sur cette question. Deux ans après les législatives 2022, Ousmane Sonko va-t-il revivre le scénario de ces élections marqué par l'invalidation de la liste titulaire de la coalition Yewwi askan wi dont il était tête de liste. Toutefois, en attendant la décision des sept sages, il faut rappeler que cette question s'est déjà invitée dans le débat public.