Kenya: Le pays lance un visa pour les nomades numériques afin d'attirer les travailleurs à distance

TLDR

Le Kenya introduit la classe N : visa de nomade numérique pour les travailleurs à distance, stimulant ainsi la croissance économique et l'industrie du tourisme.

Les candidats doivent disposer d'un passeport valide, d'une preuve d'emploi à distance et d'un revenu annuel d'au moins 55 000 dollars provenant de sources non kenyanes pour pouvoir prétendre au visa.

Les titulaires de visa ne peuvent pas travailler sur place afin de préserver les possibilités d'emploi au Kenya.

Le Kenya a introduit une nouvelle catégorie de visa spécialement conçue pour les nomades numériques, permettant aux travailleurs à distance de vivre et de travailler dans le pays tout en stimulant l'industrie du tourisme et la croissance économique.

Le Class N : Digital Nomad Visa, publié en vertu de l'avis juridique n° 155 du Kenya Citizenship and Immigration Regulations, 2012, vise à attirer des travailleurs étrangers qualifiés sans affecter le marché de l'emploi local.

Pour en bénéficier, les demandeurs doivent être en possession d'un passeport valide, d'une preuve d'emploi à distance et d'un revenu annuel d'au moins 55 000 dollars provenant de sources non kényanes. Ils doivent également fournir des preuves d'hébergement et un casier judiciaire vierge dans leur pays de résidence habituelle. Les détenteurs de visa n'ont pas le droit d'occuper un emploi local, ce qui garantit la protection des emplois kenyans.

Points clés à retenir

Le Kenya rejoint plusieurs pays africains, dont l'île Maurice, le Cap-Vert, la Namibie, l'Afrique du Sud et les Seychelles, en proposant des visas pour les nomades numériques. Cela positionne le pays d'Afrique de l'Est comme une destination attrayante pour les travailleurs à distance, promouvant le tourisme et l'innovation tout en préservant l'emploi local. Compte tenu de l'intérêt croissant pour les formules de travail flexibles, cette initiative pourrait contribuer de manière significative à l'économie kényane, en attirant des talents mondiaux et en favorisant la collaboration internationale.