Cote d'Ivoire: Informations judiciaires ouvertes suite à la mort de deux membres de la Fédération estudiantine

En Côte d'Ivoire, une semaine après l'interpellation du Secrétaire général de la Fesci et de cinq autres membres de cette puissante organisation syndicale estudiantine suite à la mort d'un étudiant, le Procureur annonce qu'une information judiciaire a été ouverte. Et plusieurs personnes sont recherchées dans le cadre d'un second homicide qui se serait produit fin août dans le campus universitaire à Abidjan. Explications.

La première enquête concerne le décès de Mars Aubin Déagoué, retrouvé mort la semaine passée, près du CHU de Cocody. Sié Kambou, le secrétaire général de la Fesci et ses collaborateurs s'étaient présentés le 1er octobre « armés de gourdins et de machettes », précise le procureur, pour répondre à une convocation de la police criminelle. Une information judiciaire a été ouverte pour des faits d'« associations de malfaiteurs et d'assassinat ». Ils ont tous été placés sous mandat de dépôt.

Un autre étudiant « sérieusement battu », mort pour une affaire de bourse

Une seconde information judiciaire a été ouverte pour « complicité d'assassinat et coups mortels ». Cela concerne un autre étudiant, Khalifa Diomandé, décédé fin août après avoir été « sérieusement battu », souligne un communiqué. Cet étudiant de 30 ans était en contentieux avec d'autres membres de la Fesci concernant l'attribution d'une bourse universitaire.

Au cours des interrogatoires, le secrétaire général de la Fesci aurait donné force détails sur ce dossier, incriminant des dissidents de son organisation. Sept membres de la Fesci sont « activement recherchés », souligne le Procureur.

Le gouvernement a suspendu les activités syndicales au sein des campus et enclenché une opération pour « libérer » les logements étudiants occupés de manière illégale. Des armes blanches et un présumé site de torture ont été retrouvés au campus de Cocody, indique le ministère de l'Enseignement supérieur.