La 5ème Journée de mobilisation citoyenne dénommée « Sétal sunu reew », a été entièrement consacrée aux établissements scolaires de Saint-Louis à l'instar des autres régions du pays. Les acteurs de l'école de la ville tricentenaire se sont fortement mobilisés aux côtés des forces de défense et de sécurité et des services déconcentrés de l'État pour le nettoiement des établissements scolaires.

Le Gouverneur de la région de Saint-Louis, Al Hassan Sall, a magnifié de vive voix avant-hier, samedi, la forte mobilisation de la communauté saint-louisienne qui s'est déployée aux côtés des forces de défense et de sécurité pour nettoyer les établissements scolaires, à l'occasion de la 5ème édition de la journée nationale de nettoiement dénommée « Sétal Suñu Reew ».

« Nous avons pu constater pour nous en réjouir une forte mobilisation de la communauté aux côtés des forces de défense et de sécurité, des éléments de la mairie, des services de l'État », a dit le chef de l'exécutif régional avant de poursuivre : « toutes les énergies se sont mobilisées et nous pensons que la journée est bien réussie à Saint-Louis et que le lundi 07 octobre, les élèves seront accueillis dans des cadres assainis et embellis pour démarrer l'année scolaire dans d'excellentes conditions ».

Al Hassan Sall a également saisi l'occasion pour appeler les populations au maintien de cette mobilisation citoyenne et à la consolidation de ces acquis visant à pérenniser ces activités de nettoiement au sein des établissements scolaires. Pour rappel, les écoles retenues pour le lancement de cette journée de nettoyage à Saint-Louis sont Cité Niakh dans le faubourg de Sor ; Séras sur la route de Khor ; Serigne Babacar Guèye de Bango et les écoles Ousmane Soumaré et Abbé Boilat de la Langue de Barbarie.