Maroc: Economie bleue - Le renforcement de la coopération Sud-Sud au centre d'entretiens entre M. Sadiki et ses homologues africains

Tanger — Le renforcement de la coopération Sud-Sud pour une croissance inclusive de l'économie bleue et des Océans a été au centre des entretiens bilatéraux, tenus lundi à Tanger, entre le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, et ses homologues de plusieurs pays africains participant à l'Africa Ocean Week 2024.

A cette occasion, M. Sadiki a reçu les ministres en charge de la Pêche du Sénégal, de Guinée Conakry, de Libye, de Madagascar et de Sierra Leone, en vue de renforcer les partenariats stratégiques autour des enjeux liés à la pêche durable, à l'aquaculture et à la protection des écosystèmes marins.

Ces rencontres bilatérales expriment la volonté commune de promouvoir des solutions durables pour les océans, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire et au développement socio-économique des communautés côtières.

Dans une déclaration à la MAP, M. Sadiki a souligné que ses entretiens avec plusieurs de ses homologues africains interviennent en marge de l'ouverture de la Semaine africaine des océans, qui sera marquée par des événements majeurs centrés sur le développement de l'économie bleue et la résilience climatique, notant que les discussions ont porté sur les moyens de relever les défis communs et d'oeuvrer ensemble pour le développement et le transfert des bonnes pratiques pour une gestion durable des ressources halieutiques.

Les échanges ont aussi été l'occasion de souligner l'importance du renforcement des capacités des pays africains pour une gouvernance durable des ressources halieutiques et du développement des bases pour promouvoir la production halieutique, à travers l'aquaculture, un secteur en plein essor qui doit combler le déficit des produits de la mer et améliorer la consommation de ces produits en Afrique, a fait savoir le ministre.

Pour sa part, la ministre de la pêche et ressources maritimes de Sierra Leone, Princess Dugba, a indiqué que cette réunion a été l'occasion d'échanger et de partager les expériences et les bonnes pratiques dans les domaines de la pêche et de l'économie bleue, et d'examiner les moyens de renforcer la coopération bilatérale et de tirer pleinement profit du potentiel considérable qu'offre l'économie bleue, formulant le souhait de pourvoir travailler ensemble, et avec les autres pays africains, pour s'inspirer des expériences réussies dans ce domaine et attirer davantage d'investissements.

De son côté, la ministre des Pêches, des infrastructures maritimes et portuaires du Sénégal, Fatou Diouf, a affirmé que cette réunion a été l'opportunité de mettre l'accent sur l'excellence des relations entre le Maroc et le Sénégal dans plusieurs domaines, en particulier celui de la pêche, et d'examiner les moyens de renforcer davantage la coopération halieutique entre les deux pays et de s'inspirer de l'expérience accumulée par le Maroc dans ce domaine.

Quant au ministre de la Pêche et de l'économie bleue de Madagascar, Mahatante Tsimanaoraty Paubert, il a relevé que cette entrevue a permis de discuter des moyens de développer l'économie bleue en Afrique en général et dans les deux pays respectifs en particulier, à travers l'échange d'expériences scientifiques et techniques, affirmant la volonté de son pays de bénéficier de l'expérience avancée du Maroc en matière de formation des techniciens dans le domaine de la transformation des produits halieutiques, y compris les déchets halieutiques.

La ministre guinéenne de la Pêche et de l'économie maritime de la Guinée, Fatima Camara, a, quant à elle, noté que les échanges ont porté notamment sur la réactualisation des accords bilatéraux, affirmant la volonté de son pays de bénéficier de l'accompagnement du Maroc en matière de formation et d'échange de technologies, et de renforcer la collaboration entre le Centre halieutique de la Guinée et l'Institut nationale de recherche halieutique (INRH).

M. Sadiki a également eu des entretiens avec le ministre libyen des ressources marines, Adel Sultan, axés sur le renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine de la pêche et la promotion des solutions durables pour relever les défis liés au développement de l'économie bleue dans les deux pays.

Dans le cadre de ses entretiens bilatéraux, le ministre a également reçu le directeur pays pour le Maghreb de la Banque mondiale, Ahmadou Moustapha Ndiaye, lors d'une rencontre qui a permis d'explorer les opportunités de financement et d'appui technique pour les projets de développement de l'économie bleue en Afrique.

L'Africa Ocean Week, qui se déroule du 7 au 10 octobre, est dédiée à la promotion de l'économie bleue et à la gestion durable des ressources marines en Afrique, réunissant ministres, experts, scientifiques et représentants internationaux.

Elle se poursuit avec des événements majeurs, tels que la Réunion des ministres du Bureau de la COMHAFAT (Conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les Etats africains riverains de l'Océan Atlantique), la 3ème session de la conférence de haut niveau sur l'Initiative de la Ceinture Bleue (Blue Belt Initiative BBI), la Consultation africaine de haut niveau, le 9 octobre, en préparation à la Conférence des Nations Unies sur les Océans (UNOC-3), ainsi que la réunion du Blue Africa Summit, le 10 octobre, qui rassemblera des leaders africains, des experts scientifiques et des acteurs économiques pour débattre des enjeux de l'économie bleue.

Dans un contexte global de coopération renforcée, le Maroc collabore étroitement avec ses partenaires africains, affirmant ainsi son rôle central dans la transformation de l'économie bleue.

Les discussions et projets de coopération technique et financière qui seront mis en avant lors de cette Semaine illustrent l'engagement du Maroc et de ses partenaires à promouvoir une économie bleue durable et inclusive. Cela est essentiel pour répondre aux défis environnementaux, économiques et sociaux auxquels sont confrontés les pays africains riverains des océans.