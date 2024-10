Ile Maurice: Sir Iain Duncan Smith qualifie Maurice de «disgusting government»

Lors d'une intervention, lundi 7 octobre, à la Chambre des communes, à la suite de la déclaration du ministre des Affaires étrangères David Lammy sur les Chagos, sir Iain Duncan Smith, député de Chingford et Woodford Green (Parti conservateur), a exprimé son opposition à la politique actuelle du gouvernement britannique concernant les relations avec Maurice.

Il a rappelé qu'il s'était opposé, même lorsqu'il était au sein des bancs du gouvernement, à certaines décisions liées à Maurice, soulignant que ces actions ont été prises sans le consentement des Chagossiens, peuple injustement dépossédé de ses terres dans les années 1960.

Sir Iain Duncan Smith a accusé le gouvernement mauricien de commettre de graves violations des droits humains, notamment en emprisonnant des politiciens indépendants. Il a également affirmé que la communauté noire créole mauricienne avait été injustement traitée par les autorités du pays.

«We have handed that Government rights that the Chagossians have never agreed to, so my question is this: why was this done in a rush, just before their election? The Mauritian Government will now use this agreement to benefit themselves in the re-election process. Why are we doing that to support a disgusting Government who are in league with the Chinese?», a dit Sir Iain Duncan Smith.