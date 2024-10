Ile Maurice: La campagne communale a commencé

Ce n'est pas la dissolution de l'Assemblée nationale qui a empêché Pravind Jugnauth de se faire inviter comme Premier ministre (PM) par des sociétés socioculturelles et de faire des discours comme candidat au poste de Premier ministre pour les prochaines élections.

Le PM ne se prive pas non plus de faire une campagne communale et ce, dès sa première sortie après la dissolution de l'Assemblée. Pourtant, c'est lui-même qui avait lancé un appel vendredi pour que la campagne soit faite dans l'ordre, la discipline et le respect de la démocratie. Avant de mettre en garde les médias pour qu'ils jouent leur rôle avec responsabilité pour qu'il n'y ait pas de dérapage.

Pravind Jugnauth a-t-il lui-même dérapé lors de son discours à l'occasion du Chaturmasya Vedic Anushthan à Belle-Mare dimanche ? Le PM a fait référence à une vidéo en circulation depuis vendredi qui revient sur les scandales ayant marqué le dernier quinquennat. La vidéo, intitulée The King is Back, décrit, entre autres, le désormais fameux épisode de l'affaire stag party où, comme on le sait, un ministre participait à un dîner de viande rôti, arrosé de whisky Black Label, tout près du Ganga Talao en plein confinement.

Cette vidéo, contenant la chanson La vie margoz au rythme très entraînant, a eu un grand succès parmi les internautes et a été partagée par des milliers de Mauriciens. Dont Shakeel Mohamed qui a apprécié non seulement l'excellente chanson, mais surtout - il est évident - le retour sur les scandales de ces cinq dernières années.

«Grilled pork and alcohol»

Or, samedi, un internaute, au pseudo de Kvish Desi Apache, fait ce reproche à Shakeel Mohamed : «It is unacceptable that you are posting denigrating pictures of Hindu deities with grilled pork and alcohol in Ganga Talao. And that too during the pious Navratri Vrat!» Réponse du député rouge: «This is what a minister of the MSM did. Ask him how denigrating it was. It is not my video. Sort it out with the MSM.» Il explique que c'est le ministre du Mouvement socialiste militant (MSM) qui a violé le caractère sacré de l'endroit - Grand-Bassin - en y mangeant du porc et en buvant du whisky. Pas lui !

Cette affaire est reprise par le PM lui-même dimanche à Belle-Mare. Sans citer le nom de Shakeel Mohamed, il déclare : «Ena dimounn ki pe met bann post lor Durga Ma, Shivji... Sa kinn gete inn gete, mo pa bizin dekrir sa bann insanite-la.» Et de préciser un peu plus sa pensée en affirmant que «samem dimounn inn touzour denigre lind, linn touzour atak la kominote indou... Linn touzour met bann zafer ki provok ou...» Tout en ajoutant : «Sa kalite dimounn-la pe aspir pou diriz sa pei-la, sa kalite dimounn-la pou vinn no3 dan enn lalians.» C'est suffisant. Shakeel Mohamed se reconnaît dans le discours de Pravind Jugnauth.

Dégoûté, le député rouge annonce dans une vidéo qu'il jette l'éponge, qu'il ne veut plus être candidat car le MSM a décidé d'affaiblir le Parti travailliste (PTr) en le ciblant, lui, Shakeel Mohamed. Il ne veut pas que l'on fasse s'éloigner les hindous du PTr à cause de lui.

«C'est choquant, dégueulasse, que Pravind Jugnauth utilise ce genre d'argument communal pour arriver à ses fins politiques, alors qu'il sait que so nat dan koudvan.» Shakeel Mohamed explique que ce n'est pas dans ses habitudes de faire des attaques communales et religieuses. «L'éducation que j'ai reçue m'interdit de faire cela.» Contacté, le député rouge dit craindre aussi pour sa famille et ses enfants. «Je ne veux pas que les miens soient la cible de représailles basées sur des mensonges.» Il dit être au courant que des sociétés socioculturelles subissent des pressions pour organiser des conférences de presse pour s'en prendre à lui. «Alors que c'est Pravind Jugnauth qui a soutir un ministre qui est allé boire de l'alcool à côté du Ganga Talao ! Je ne veux pas qu'on m'utilise pour créer des tensions entre les communautés dans le pays.»

Selon nos informations, Navin Ramgoolam ne voudrait pas qu'il se retire comme candidat au n°3 car il est au courant que le MSM utiliserait ces moyens pour tenter de décrédibiliser le PTr aux yeux de la population. David Sauvage et Ashok Subron avaient, depuis plus d'un mois, prévenu que des campagnes communales seraient menées. Ils avaient demandé à la population de ne pas se laisser prendre dans ce piège et avaient appelé «à vous aimer les uns les autres».

Il semble qu'ils avaient raison. Car il est manifeste que le MSM et Pravind Jugnauth en particulier comptent bien dresser les communautés les unes contre les autres. Et l'on n'est qu'au premier jour de la campagne électorale.