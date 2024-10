Madagascar: Taekwondo Analamanga - Dynamic au pinacle avec 20 médailles d'or

Le gymnase Couvert de Mahamasina a accueilli le championnat de la Ligue Analamanga de Taekwondo WT, ce week-end. Le club Dynamic s'est illustré avec un total de 20 médailles d'or lors de la compétition.

La nouvelle gouvernance de la Ligue Analamanga de Taekwondo WT (LATKD) a réussi avec succès son premier championnat ce week-end au gymnase Couvert de Mahamasina. Ce championnat a réuni un total de 377 combattants dans la catégorie Kyorugi et 83 participants en Poomsae, représentant 17 clubs des cinq sections de la ligue Analamanga. «L'objectif principal de la ligue est de promouvoir, vulgariser et redynamiser la discipline, ainsi que d'augmenter le niveau des combattants, surtout en vue du championnat de Madagascar. Nous avons également pu observer les espoirs durant ces deux jours», a déclaré Julie Claudette Ranjavololona, présidente de la LATKD. Elle a également exprimé sa gratitude envers les sponsors, notamment Batimax, Vigie, Madaphone et la Commune, pour leur soutien.

En ce qui concerne les résultats, le club Dynamic a dominé les résultats, s'emparant de 20 médailles d'or, suivi par le club Lion avec 15 médailles, et le Iarivo club avec 10 médailles. «Du côté technique, il est nécessaire d'améliorer encore le niveau de la catégorie Poomsae. C'est pourquoi nous avons introduit cette catégorie dans le championnat, afin de rehausser le niveau. Pour la catégorie Kyorugi, le niveau des combattants ne cesse de progresser», a ajouté Gilchrist Rakotoson, conseiller technique régional (CTR). En outre, les quatre premiers des 112 catégories, (98 en Kyorugi et 14 en Poomsae), se sont qualifiés pour le championnat de Madagascar qui se tiendra les 30 et 31 octobre ainsi que le 1er novembre à Mahajanga.

Heriniaina Samson

A encadrer :

Tous les titres individuels :

- Coup de coeur Fille : Pupille -23kg : Rasoamiadana Chloé (Dynamic)

- Coup de coeur Garçon : Pupille -21kg : Randriambelo Rayan (CT Meilleur)

- Meilleure combattante Fille : Juniors-44kg : Ramiarintsoa Fitia (ETAA)

- Meilleur combattant Garçon : Senior-54kg : Nomenjanahary Mickael (Dynamic)

- Meilleur coach : Maître Randrianjafy Marion (coach club TCA)