Gambie: Le pays accueillera sa toute première chaire UNESCO

La Gambie s'apprête à vivre un moment historique car elle est sur le point d'accueillir sa toute première chaire UNESCO.

Cette chaire, unique en son genre car elle se concentre sur l'apprentissage numérique, la formation des enseignants et l'évaluation, constitue une étape importante dans le secteur de l'éducation du pays. L'International Open University (IOU) et le Gambia College accueilleront conjointement cette initiative novatrice, avec le Dr Cherno Omar Barry, président et vice-chancelier de l'IOU, et le Dr Abubacarr Jallow, directeur du Gambia College, à la barre en tant que président et coprésident, respectivement.

Depuis novembre 2023, la Gambie travaille avec diligence à la mise en place de cette chaire UNESCO, qui représente une avancée majeure pour faire progresser l'éducation, et ce, grâce à l'innovation numérique et à l'engagement communautaire. La Chaire aura comme principaux objectifs l'amélioration de la qualité de la formation des enseignants, la promotion des plateformes d'apprentissage numérique et l'encouragement de la recherche qui aborde les principaux défis éducatifs dans la région.

Une chaire UNESCO est un poste universitaire prestigieux créé pour promouvoir la recherche, la formation et le développement dans des domaines qui correspondent à la mission de l'UNESCO qui consiste à créer et maintenir la paix et le développement durable. Ces chaires jouent un rôle crucial dans le renforcement de la capacité des établissements d'enseignement à stimuler l'innovation, à s'engager dans la recherche interdisciplinaire et à collaborer avec des réseaux mondiaux tels qu'UNITWIN. Pour la Gambie, l'accueil de cette chaire contribuera à améliorer l'infrastructure éducative du pays, notamment en renforçant la formation des enseignants et en développant les méthodes d'apprentissage à distance pour atteindre des communautés plus larges. Elle favorisera également l'échange de connaissances entre les institutions gambiennes et la communauté universitaire mondiale.

La Chaire UNESCO pour l'apprentissage Numérique, la Formation des Enseignants et l'Evaluation n'est pas seulement une initiative locale, mais un acteur clé du Plan de Développement National de la Gambie et de l'initiative mondial pour atteindre l'ODD 4. Elle assurera une éducation de qualité pour tous, soutiendra le développement de méthodologies d'enseignement innovantes, générera des recherches sur l'apprentissage en ligne et encouragera les partenariats entre les universités et les communautés locales.

Le Dr Cherno Omar Barry a fait part de son enthousiasme pour cette initiative: « Cette chaire UNESCO renforcera notre capacité à transformer l'éducation en Gambie et fournira à nos éducateurs les outils dont ils ont besoin pour prospérer dans un monde numérique en rapide évolution. » Le Dr Abubacarr Jallow a ajouté : « Le partenariat entre le Gambia College et l'IOU est une occasion importante de montrer la voie en matière de formation des enseignants et de recherche dans la région. »

Le succès de la candidature à la Chaire UNESCO n'aurait nullement été possible sans le soutien inestimable de Mme Maimuna Sidibeh, secrétaire générale de la Commission Nationale de l'UNESCO en Gambie, et de Mr Ousmane Senghor, représentant de la Gambie auprès de l'UNESCO, qui ont apporté leurs conseils et leur aide tout au long du processus.

