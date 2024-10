Congo-Kinshasa: Est de la RDC - La campagne de vaccination contre le Mpox a débuté dans la province du Sud-Kivu

En RDC, après le Nord-Kivu, la campagne de vaccination contre le Mpox a débuté dans la province du Sud-Kivu, épicentre de la maladie, dimanche à Lwiro dans le territoire de Kabare. Environ 48 000 personnes sont attendues pour cette vaccination lancée officiellement par le docteur Romain Tshikaya, directeur de cabinet du ministre national de la santé publique.

Avec beaucoup d'émotion, Cirhahongerwa Noella vient de recevoir son vaccin. Elle s'empresse de venir témoigner de son soulagement. « Je remercie Dieu d'avoir reçu ce vaccin car mon fils souffre du Mpox, déclare-t-elle. Et lorsque je vois sa souffrance, je me dis : "Si c'était moi, qu'est-ce qui arriverait ?". Il a des boutons sur tout son corps. C'est à cause de sa souffrance que j'ai décidée d'être vaccinée pour me protéger ».

Vingt-neuf mille huit cents doses ont été données aux quatre zones de santé concernées par cette première phase de vaccination, sur les 34 que comptent la province du Sud-Kivu. Il s'agit de Miti-Murhesa, Nyangezi, Uvira et Kamituga.

Le ministre provincial de la santé le docteur Théophile Walulika reste confiant pour la suite de la campagne : « On est à plus de 8 000 cas dans la province du Sud-Kivu. La vaccination cible en priorité les groupes à haut risque que voici : les personnels de santé de première ligne, les personnes contacts, les éco-gardes [les rangers, NDLR], etc. qui représentent les cibles de 47 911 personnes à vacciner. La vaccination des enfants va suivre après. »

Cette vaccination intervient alors que le virus Marbourg au Rwanda voisin représente une autre menace sanitaire pour le Sud-Kivu.

La RDC a enregistré plus de 30 000 cas de mpox et près de 990 décès depuis le début de l'année, selon les chiffres officiels. Le mpox est actuellement présent dans 16 pays en Afrique, selon l'agence sanitaire de l'Union africaine (Africa CDC).