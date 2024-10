Angola: Recensement 2024 - Les Églises appelées à la sensibilisation de la population

Menongue — La vice-gouverneure de Cuando Cubango pour le secteur politique, social et économique, Helena Chimena, a appelé dimanche, à une plus grande implication des églises dans la sensibilisation des fidèles et de la population en général pour le succès du recensement de 2024, débuté le 19 septembre.

Lors du culte de célébration des 50 ans d'existence de l'Église de Foi Apostolique dans cette région du pays, Helena Chimena a demandé à tous les pasteurs et chefs religieux de porter ce message auprès des habitants et les conseiller à recevoir chez eux les agents recenseurs et de leur fournir des vraies données, car les politiques publiques sont élaborées en fonction du nombre exact de population dans le pays.

Selon la dirigeante, l'Église est un partenaire stratégique et privilégié de l'État, qui a pour mission de garantir la dignité de la personne humaine, l'éthique et la morale, et au regard de son rôle, la participation directe de l'Église s'avère cruciale au cours de cette période de recensement de la population.

En plus, elle a salué le rôle de l'Eglise de Foi Apostolique pour son action de la moralisation de la société qui guide les jeunes au respect et à l'abandon de la destruction des biens publics.

« Le recensement est pour le bien de tous les Angolais, et ce message doit être diffusé pour un Angola meilleur», a-t-elle martelé.