Madagascar: KMF/CNOE - Pour l'amélioration du système électora

Cet organisme a exhorté les citoyens de nombreuses régions de l'île à participer aux élections.

C'est la déclaration de son président, Robert Namearison, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue, hier, en son siège à Antanimena. L'organisme a choisi de travailler paisiblement, a-t-il fait savoir. Il a également déclaré que « le pouvoir du décideur, en matière électorale, est erroné ». Il est certain, a-t-il dit, que les responsables et leur parti ne se dénigreront pas eux-mêmes. Le KMF/CNOE-Fanabeazana continue de confirmer ses déclarations antérieures selon lesquelles l'amélioration du « système électoral » est inévitable. La CENI a besoin d'une indépendance totale, ainsi que d'une répartition du pouvoir. Le président du KMF/CNOE de souligner aussi que le pays a besoin d'un maire avec le peuple et non avec le gouvernement notamment dans le domaine de la distribution du pouvoir. Après tout, cette élection du maire et des conseillers est une élection proche du peuple.

Éducation des citoyens

Auparavant, cette association œuvrant dans le domaine de l'éducation des citoyens a incité les jeunes à s'impliquer davantage dans les élections. Un projet qui a eu le soutien de l'US Department of State dans le temps. Les formations sont conçues pour que les participants puissent découvrir et s'entraîner à des approches de mobilisation, notamment l'approche ludique et le débat, ainsi que les principaux messages clés. L'utilisation des réseaux sociaux est une des approches adoptées par le projet. Par ailleurs, ces jeunes renforcent leurs connaissances sur les pratiques et techniques d'influence des pairs sur les thématiques clés de l'élection.