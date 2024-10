Madagascar: Opposition - Le MMM dénonce la désorganisation

Alors que la coalition au pouvoir reste dans l'observation en attendant le début de campagne, l'opposition est bien agitée.

« Il y a une nouvelle pratique politique et des personnes qui aspirent à un véritable changement ». Ce sont les mots de Hajo Andrianainarivelo, président national du parti Malagasy Miara-Miainga (MMM) et non moins un des leaders de la plateforme de l'opposition Kôlekitifa an'ny Malagasy, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue, hier, à Ankerana. « Notre comportement en étant hors du pouvoir déterminera ce que nous allons faire une fois élus », a-t-il souligné tout en dénonçant la désorganisation que montrent certaines forces de l'opposition.

En effet, le MMM est un des partis qui a toujours participé aux élections communales et municipales, en présentant son propre candidat ou en soutenant un autre, durant ses 10 ans d'existence. Pour la prochaine course à la mairie d'Antananarivo, le MMM a choisi de prêter main forte à Tahina Razafinjoelina, décision convenue entre les cinq leaders du Kôlekitifa an'i Malagasy.

Nouveau souffle

Le numéro Un du parti Tia Tanindrazana (TT), Tahina Razafinjoelina, a en effet toujours montré son attachement indéfectible à certaines idées de l'opposition. « Il s'agit d'une opposition à une idéologie mais non à une personne, et c'est une opposition constructive », a-t-il toujours martelé lors de ses différentes sorties médiatiques, tout en confiant qu'« il s'agit d'une position prise depuis 2009 ». En tout cas, face à la situation dans laquelle se trouve la capitale, les électeurs tananariviens ont leur avenir entre leurs mains. « Antananarivo a besoin d'un nouveau souffle et Tahina Razafinjoelina incarne ce renouvellement », a ainsi ajouté l'ancien ministre qui parle en connaissance de cause car il a également déjà dirigé une commune durant plus de 15 ans.

Projets durables

Quoi qu'il en soit, le soutien du MMM à la candidature de Tahina Razafinjoelina dépasse largement la simple appartenance à une quelconque plateforme politique. « Le MMM soutient le programme de Tahina Razafinjoelina qui coïncide avec la vision du parti et fera le nécessaire pour qu'il soit élu à Antananarivo », a fait ainsi savoir Hajo Andrianainarivelo. Grand partisan de la décentralisation, celui-ci est d'ailleurs convaincu que seuls des projets durables pour Antananarivo, comme le candidat du TT a longuement expliqué, peuvent conduire au changement. Il faut néanmoins souligner que parmi les candidats aux conseillers municipaux de la liste conduite par Tahina Razafinjoelina figurent quelques membres du MMM. S'il soutient la candidature de Roland Ratsiraka à Toamasina, le MMM a ses propres candidats dans une cinquantaine de communes.