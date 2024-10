Sénégal: Sédhiou - La DER/FJ a injecté plus de 4 milliards de FCFA dans de divers projets

Sédhiou — La Délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) a investi plus de 4 milliards de francs CFA dans la région de Sédhiou (sud), dans divers projets mais avec un faible taux de remboursement des crédits, a appris l'APS de la Déléguée générale Aïssatou Mbodji.

"La DER a financé globalement plus de 4 milliards dans divers secteurs d'activité mais le taux de recouvrement des fonds reste faible, avec seulement 25% des créances récupérées", a-t-elle déclaré en marge d'un Comité régional de développement (CRD) organisé à la chambre des métiers de Sédhiou dans le cadre de la "caravane de l'entrepreneuriat".

Pour recouvrer ses fonds, la DER/FJ a élaboré une stratégie rigoureuse en collaboration avec les autorités administratives locales, a indiqué Aïssatou Mbodji plus connue sous le nom de Aïda Mbodj.

L'objectif, a-t-elle affirmé, est d'inciter les créanciers à honorer leurs engagements financiers, ce qui garantira ainsi la pérennité des investissements.

Selon Mme Mbodj, l'appel à projets lancé par la DER/FJ à Sédhiou a largement dépassé les attentes initialement prévues pour une enveloppe de 262 millions de francs CFA.

Les demandes exprimées ont atteint plus d'un milliard de francs CFA, ce qui, selon la Déléguée générale, démontre l'enthousiasme et la détermination des entrepreneurs locaux.

%

Elle a expliqué que pour assurer l'efficacité et la transparence des financements, désormais la DER/FJ travaille en étroite collaboration avec les autorités territoriales.

L'objectif, selon la Déléguée générale, est d'identifier les bénéficiaires les plus fiables, estimant que cette approche vise à maximiser l'impact des investissements et à soutenir des initiatives durables et prometteuses.

Avec les investissements et la mise en place de nouvelles infrastructures, la DER/FJ espère transformer le paysage économique de Sédhiou en soutenant l'entrepreneuriat local et en renforçant les capacités de recouvrement pour créer un environnement propice à la croissance et au développement durable, a fait savoir Aïssatou Mbodji.

Selon Aïssatou Mbodj, les projets en cours, tels que la fabrique de glace et la chambre froide, sont des exemples concrets des efforts déployés pour valoriser les ressources locales et améliorer les conditions de vie des habitants.