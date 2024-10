Madagascar: Japon - Journée des Forces d'auto-défense japonaises au pays

Les forces d'auto-défense japonaises ont célébré leur 70ème anniversaire d'existence.

L'ambassadeur du Japon à Madagascar, a organisé, hier, dans sa résidence officielle la réception de la Journée des Forces d'auto-défense japonaises à Madagascar. Le commandant Kawashima Keiko, attaché de défense à l'ambassade du Japon à Madagascar et en poste au Kenya, a profité de l'occasion pour échanger des points de vue sur les défis dans la sécurité maritime de l'océan Indien occidental et la coopération en matière de défense et sécurité entre le Japon et Madagascar.

Stabilité de la paix

Les Forces d'auto-défense ont célébré leur 70ème anniversaire d'existence. Elles ont contribué à la stabilité de la paix et de la vie civile au Japon et auprès de la communauté internationale. En plus de participer aux opérations de maintien de la paix des Nations unies, elles ont également mené de nombreuses opérations de secours d'urgence dans des pays touchés par des tremblements de terre, des tsunamis, des inondations et des typhons. Lors de son intervention, l'ambassadeur du Japon a insisté sur la volonté du Japon de coopérer avec Madagascar pour le renforcement de la sécurité maritime de l'Indopacifique libre et ouvert.