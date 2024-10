Madagascar: Star Tour Tamatave - Stéphanie, Wendy Cathalina et Ambondrona en tête d'affiche

Oktoberfest, la fête de la bière, une culture allemande qui est célébrée dans plusieurs pays du monde durant le mois d'octobre, sera également fortement marquée à Madagascar. La STAR qui possède cinq marques de bière à son actif, lance Star Tour dans la ville portuaire de Tamatave pour deux jours de festivités dans cette optique vers la fin de cette semaine.

Les 12 et 13 octobre prochains, 90 stands de dégustation et de ventes ainsi qu'une kermesse pour petits et grands investiront l'avenue de l'indépendance, pour offrir aux habitants, deux jours de divertissement et de fête, à travers des animations et divers jeux. Un grand podium y sera érigé. Il sera animé par Barhone, un nom bien connu des inconditionnels des événements de la STAR. Des artistes s'y produiront également en concert. Treezey, Ckycky et Stéphanie réchaufferont l'ambiance dans l'après-midi de cette première journée, en prélude à une soirée d'ambiance clubbing en plein air jusqu'au bout de la nuit.

Wendy Cathalina, BRN et Ambondrona se partageront la scène le lendemain pour clôturer en beauté cet événement tamatavien.

Ce Star Tour sera clôturé par le Camion Tour qui sillonnera le grand Est. Un premier arrêt à Mahanoro est prévu le 16 octobre, suivi par un passage à Ilaka Est, Vatomandry, Fénérive Est et Mahambo, pour finir à Foulpointe. Chaque ville bénéficiera d'animations podiums avec Barhone suivies d'animation DJ.

Mais les autres régions du pays pourront également bénéficier de cette ambiance de fête. Des animations tournantes seront prévues dans tous les points de vente : les rendez-vous du Mercredi « Manal'Azy », le « Revy Pression » du vendredi ou les « Sabotsy Mifankahita », invitent à la fête dans toutes les grandes villes.

Les cafés, hôtels restaurants ou lounge, les grandes surfaces ainsi que les stations-service se mettront au diapason de cette ambiance festive en assortissant tout achat de goodies.