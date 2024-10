Madagascar: RN2 - Praticabilité effective et circulabilité améliorée avant la saison des pluies

La RN2, faisant l'objet de travaux de réhabilitation, est prévue être parfaitement praticable et circulable par tous types de véhicules, dont les poids lourds et ce, bien avant l'étape du bitumage. Vu l'état de dégradation dans lequel se trouvait depuis quelques années cette route nationale reliant Antananarivo à Toamasina, les travaux en cours pourraient s'étaler sur plusieurs mois.

D'Antananarivo à Moramanga, d'une part, et de Ranomafana à Toamasina, d'autre part, les travaux sont réalisés par deux entreprises chinoises, China Harbour Engineering Company (CHEC) et China Railway Construction Corporation (CRCC), sur un financement de l'Etat Malagasy et de la Banque mondiale. Les travaux de réhabilitation s'inscrivent dans le cadre du projet de développement durable des routes (PDDR). En attendant le bitumage, faisant partie de l'étape finale des travaux, la RN2 devra rester accessible aux usagers.

La praticabilité et la circulabilité de cette route nationale devraient être effectives avant la saison pluvieuse à venir, coïncidant avec le début de la campagne de litchi. Faut-il rappeler que le flux de poids lourds sur la RN2 est particulièrement en hausse durant la campagne de litchi, si le flux de véhicules légers et de transports de voyageurs l'est durant la période des vacances scolaires et ce, en marge du flux habituel déjà important toute l'année.