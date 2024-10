Congo-Brazzaville: Vie associative - Ajid installe ses instances dirigeantes

Au terme de l'assemblée générale tenue le 5 octobre à Mpaka, dans le 6e arrondissement Ngoyo, l'association les Amis de Junior Ibara pour le développement (Ajid) a mis en place ses instances dirigeantes.

En présence de Junior Ibara, président d'honneur de l'association les Ajid, le bureau exécutif et la commission de contrôle et d'évaluation ont été installés. Composé de neuf membres, le bureau exécutif est dirigé par Bolchevik Koubemba. Franck Axel Diaz et Kipedy Passy sont respectivement secrétaire général et secrétaire général adjoint.

La commission de contrôle et d'évaluation est dirigée par Habib Gapiono. Gaelle Okanga est le secrétaire-rapporteur tandis que Mvingoulou Christ en est le membre. En exhortant les membres promus du bureau à se mettre déjà au travail, le président Bolchevik Koubemba a dit : « Cette lourde tâche qui m'est confiée doit être relevée avec un élan collectif pour l'accomplissement des missions qui nous seront assignées par la feuille de route exercice 2025. Nous devons travailler dans la cohésion pour le bien-être de la structure ».

Signalons que l'association Ajid qui a pour siège social le quartier Tchimbambouka, dans le 6e arrondissement Ngoyo, est une association apolitique et laïque. Depuis sa création le 23 mai 2023, il a mené plusieurs activités parmi lesquelles l'opération « J'aime Ngoyo », une initiative lancée pour assainir l'environnement de l'arrondissement 6 Ngoyo. Le ramassage des ordures, la distribution de l'eau potable à Nanga, l'organisation récemment du tournoi Les Ajid ...

Dans l'univers social, Ajid veut susciter et promouvoir l'amitié, la fraternité et la solidarité entre les membres, entreprendre toute activité qui concourt au bien-être social des membres, soutenir et accompagner la vision de Junior Ibara, promouvoir la formation et la rééducation de la couche juvénile, octroyer l'aide sociale à la population démunie, participer à l'assainissement de l'arrondissement 6 Ngoyo, protéger l'enfant et la femme, lutter contre les maladies sexuellement transmissibles, les maladies épidémiques et pandémiques, œuvrer pour la promotion culturelle...