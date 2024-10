Angola: Le pays et l'Union européenne abordent la stabilité dans les Grands Lacs

Luanda — Les questions de sécurité et de stabilité dans la région des Grands Lacs ont dominé la réunion que le ministre des Relations Extérieures, Téte António, a tenue lundi, avec le représentant spécial de l'Union européenne pour cette zone d'Afrique, Johan Borgstam.

A l'occasion, les deux interlocuteurs ont également analysé l'état actuel des relations entre l'Angola et l'Union européenne.

Au cours de la réunion, le ministre Téte António a réitéré le rôle de l'Angola comme agent de pacification dans la région des Grands Lacs, soulignant les initiatives du gouvernement angolais visant la stabilisation et le développement durable des pays de la région.

De son côté, Johan Borgstam a réitéré le soutien de l'Union européenne aux actions visant à une résolution pacifique et durable des conflits qui affligent la région des Grands Lacs.

Il a reconnu l'impact positif des initiatives promues par le Président de la République d'Angola, João Lourenço, en faveur de la pacification de l'Afrique, avec un accent particulier sur la situation qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC).

Le diplomate européen a reconnu le rôle prépondérant du gouvernement angolais dans la médiation des conflits, estimant qu'il a contribué à atténuer les tensions non seulement en RDC et au Soudan, mais aussi dans d'autres zones d'instabilité du continent africain.

Le représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs joue un rôle crucial dans la mise en oeuvre de la politique étrangère de l'UE dans une zone marquée par des conflits prolongés, des crises humanitaires et des tensions politiques.

La région des Grands Lacs, située en Afrique centrale, couvre des pays comme la République démocratique du Congo (RDC), le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda, entre autres, et constitue une zone de grande instabilité en raison de conflits territoriaux, de groupes armés et problèmes ethniques.

Cette entité de l'Union européenne oeuvre à soutenir les efforts de paix dans la région, en facilitant le dialogue entre les pays et les parties impliquées dans les conflits, dans le but de prévenir l'escalade de la violence et de promouvoir la résolution pacifique des différends.

Le représentant spécial de l'Union européenne a également pour mission de travailler avec l'ONU, l'Union africaine (UA) et d'autres organisations régionales et internationales pour garantir que les efforts diplomatiques et humanitaires soient coordonnés efficacement, en promouvant les synergies.

L'une des priorités est de veiller à ce que l'Union européenne promeuve et surveille le respect des droits de l'homme, la bonne gouvernance et le renforcement des institutions démocratiques dans la région, en particulier dans les zones touchées par un conflit.