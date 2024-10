Niger: Inondations - Plus de 330 décès, 383 blessés et d'importants dégâts matériels enregistrés

Au Niger, les inondations ont occasionné, selon la Direction Générale de la Protection Civile, 339 pertes en vies humaines, 1176528 personnes sinistrées réparties dans 158399 ménages, 383 blessés, d’importantes pertes de matériels, de bétails et de 25,695 tonnes de vivres à la date du 23 septembre 2024. L’information est rapportée par l’Anp.

Selon cette source, la région la plus touchée par les dégâts est, selon le communiqué de ladite Direction, Maradi avec 111 décès dont 19 par noyade et 92 par effondrement. La région de Tahoua occupe la deuxième place avec un total de 99 morts dont 69 par noyade et 30 par effondrement suivie de la région de Zinder ayant totalisé 65 pertes en vies humaines parmi lesquelles 7 par noyade et 58 par effondrement. La région de Dosso, quant à elle, occupe la quatrième place avec 22 morts dont 14 par noyade et 8 par effondrement suivie de Tillabéri avec 15 victimes dont 9 par noyade et 6 par effondrement. Enfin, les régions de Niamey, Agadez et Diffa sont les moins touchées avec respectivement 9, 10 et 8 décès par région.

En dehors des pertes en vies humaines, 1176528 personnes, réparties en 158399 ménages, se sont retrouvées sans domicile, 383 blessés. En plus, 22476 têtes de bétail et 25,695 tonnes de vivres ont été emportées et d’importants dégâts matériels enregistrés.

Selon des sources officielles, les fortes pluies enregistrées depuis le début du mois de juillet 2023 dans l’ensemble du pays ont causé des inondations aux conséquences désastreuses sur les personnes et leurs moyens de subsistance. Toutes les huit régions du pays ont été affectées. Au 11 septembre 2023, le ministère de l’Action Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes (MAH/GC) a enregistré 137 797 personnes sinistrées (16 489 ménages), 41 décès et 53 blessés. Le bilan de ces intempéries fait également état de 3 238 têtes de bétail perdues, 12 088 maisons effondrées et 1 795,64 hectares de cultures inondées