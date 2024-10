Angola: La Corée veut renforcer les liens dans le Corridor de Lobito

Luanda Une délégation de la République de Corée, dirigée par l'ambassadeur coréen en Angola, Kwang-jin Choi, entame lundi une visite de travail dans la province de Benguela, dans le but de renforcer les liens économiques avec le gouvernement dans le contexte du Corridor de Lobito.

Selon une note envoyée aujourd'hui à l'Angop, pendant deux jours, la délégation rencontrera des membres du gouvernement local et visitera Port de Lobito et la Centrale solaire de Biopio.

La délégation comprend des représentants de l'Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) et des entreprises de ce pays asiatique comme LG Electronics et Hanwha Ocean.

Le programme prévoit également la tenue, à Biopio, de la 5ème édition du Séminaire de Coopération Énergétique Corée-Angola, sous le thème « Renforcement de la coopération dans le domaine des énergies renouvelables et de l'électrification », dans le cadre de la collaboration entre l'ambassade de Corrée, le Ministère angolais de l'Énergie et de l'Eau, Prodel-EP et Sun Africa.

Selon l'ambassadeur Kwang-jin Choi, cité dans le document, l'année 2024 marque le 32e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux États et est devenue très significative, avec la visite officielle en Corée du Président de la République, João Lourenço, en avril, et le Sommet Corée-Afrique, en juin dernier.

%

"Nous espérons que la visite de la délégation renforcera davantage la coopération économique entre la Corée et l'Angola et servira de catalyseur pour que les agences et les entreprises coréennes s'impliquent dans le corridor de Lobito", a-t-il souligné.

En 2023, le commerce bilatéral entre ces deux pays s'élevait à plus de 470 millions de dollars américains, soit près de 30 fois supérieur à celui atteint lorsque les deux pays ont établi leurs relations diplomatiques en 1992.

Cette année, plus de 30 entreprises coréennes ont participé directement ou indirectement au FILDA 2024.

En avril dernier, lors de la visite du Chef de l'État angolais en Corée, les deux pays ont signé un mémorandum d'entente pour établir un cadre de promotion du commerce et des investissements.