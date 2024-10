Maroc: Béni Mellal-Khénifra - Le Conseil régional approuve son projet de budget 2025

Béni Mellal — Le Conseil de la région Béni Mellal-Khénifra, réuni lundi en session ordinaire d'octobre, a approuvé, à l'unanimité des membres présents, son projet de budget au titre de l'exercice 2025, qui s'élève à plus de 773 millions de dirhams (MDH).

Lors de cette session, présidée par le président du Conseil, Adil Barakat en présence du Wali de la région Béni Mellal-Khénifra, Khatib El Hebil et des membres du Conseil, l'instance élue a approuvé un budget de 773 MDH au titre de l'exercice 2025, en hausse de 0.65% par rapport au budget de l'année précédente, dont 208,47 MDH alloués aux dépenses de fonctionnement.

L'excédent prévisionnel dégagé du projet de budget de la région au titre de l'exercice 2025 et dont le montant s'élève à 564,53 MDH a, de même, été approuvé à cette occasion.

Par la suite, le conseil a approuvé, à l'unanimité, une série de projets visant à accélérer le développement socio-économique et touristique de la région.

Ainsi, les membres de cette instance élue ont approuvé à l'unanimité un Projet d'appui aux stratégies endogènes d'adaptation aux changements climatiques liant le Conseil régional, la Direction générale des collectivités territoriales et la collectivité territoriale de Gagnick (Sénégal).

Ce projet d'un coût global de 2.3 millions de DH, vise à développer un réflexe communautaire de gestion participative de déchets solides et liquides ménagers à travers la formation de 300 conseillers municipaux aux changements climatiques et leurs effets sur l'économie locale ainsi que la création de comités de salubrité dans le traitement et la valorisation des déchets de part et d'autre.

Il ambitionne d'échanger les expériences et les bonnes pratiques entre les deux conseils à travers la mise en oeuvre d'un ensemble d'objectifs à atteindre au service de la lutte contre la pollution.

Les membres du Conseil élu ont également approuvé une Convention de partenariat pour la création de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales et l'Institut supérieur des sciences de la Santé dans le cadre des efforts visant à tirer vers le haut la qualité de l'enseignement supérieur dans la région.

Faisant l'objet d'une Convention de partenariat entre le Conseil de la région, l'Université Sultan Moulay Slimane et le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation, ces deux projets destinés à la promotion de l'enseignement de qualité et à la formation d'une génération de lauréats à même de satisfaire les besoins de la région dans les spécialités juridique, économique et sanitaire nécessitera une enveloppe totalisant 150 millions de DH.

Les deux projets contribueront, à terme, à orienter le développement de la région vers des secteurs prometteurs en plus de rapprocher ces spécialités des étudiants de la région.

Par la suite, les membres de cette instance élue ont approuvé à l'unanimité une Convention de partenariat en vue de la réalisation d'un campus universitaire à Béni Mellal dans le but de favoriser l'intégration des étudiants dans la vie estudiantine.

Le Conseil de la région a, par la suite, donné son accord pour l'adoption d'une convention de partenariat visant le financement et le développement du projet de téléphérique dans les cascades d'Ouzoud au niveau de la commune d'Ait Taguella et au niveau du Site Ain Asserdoune à Béni Mellal, deux projets touristiques de nouvelle génération qui tendent à promouvoir le tourisme interne dans la région.

Les membres du conseil de la région ont, ensuite, approuvé une convention de partenariat pour la construction et l'équipement du grand stade de Khouribga, une structure sportive qui s'inscrit dans le sillage de la mise en oeuvre du Programme de développement régional 2022-2027.

Intervenant à cette occasion, le président de la région Béni Mellal-Khénifra, Adil Barakat a invité les membres de la région à adhérer à ces projets de grande ampleur à l'image du projet des téléphériques à Béni Mellal et à Azilal, appelant les membres de la région à faire preuve d'une grande interaction avec les citoyens et à accompagner l'essor industriel et touristique de la région.

"Nous sommes dans une étape importante de notre mandat et les acquis probants engrangés nous invitent plus que jamais à redoubler d'efforts et à accompagner la région dans sa mue industrielle et environnementale", a-t-il fait savoir, rappelant l'impératif de s'engager becs et ongles dans la lutte contre les stress hydrique dicté par les changements climatiques en entérinant des projets structurants économes en ressources en eau conformément aux Hautes Instructions Royales.

Au total, ce sont 48 projets adoptés par le Conseil de la région, à l'occasion de cette session, touchant à une pluralité de domaines dont le tourisme, l'urbanisme, l'enseignement supérieur, l'électricité et l'eau dont le Conseil élu attache une importance primordiale notamment dans les localités fortement dispersées sur les zones rurales et montagneuses.