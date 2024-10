Maroc: Errachidia à l'heure du 7è Salon régional du livre

Errachidia — La 7ème édition du Salon régional du livre s'est ouverte, lundi soir à Errachidia, sous le thème "Le livre, branche dans l'oasis du savoir".

Organisée par la Direction régionale de la Culture de Drâa-Tafilalet, en coopération avec la Wilaya de la région Drâa-Tafilalet et le Conseil communal d'Errachidia, cette édition connait la participation de 36 exposants, représentant des institutions gouvernementales et non gouvernementales, des maisons d'édition nationales en sus d'écrivains locaux.

S'inscrivant dans le cadre de la stratégie du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Département de la Culture, visant à inciter à la lecture et au soutien des écrivains et des maisons d'édition, cette manifestation culturelle entend encourager les enfants et les jeunes à la lecture, à rapprocher les écrivains des citoyens et à braquer les projecteurs sur diverses questions intellectuelles.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de service des affaires culturelles à la Direction régionale de la Culture de Drâa-Tafilalet, Lahcen Khrouch a indiqué que cet événement ambitionne de sensibiliser les citoyens à l'importance de la lecture et de la culture tout en créant des espaces de rencontres et d'échange entre les jeunes et les moins jeunes, les exposants, les intellectuels et les écrivains.

Au menu de cette édition, a-t-il ajouté, figurent des séminaires scientifiques, des lectures de poésie, une exposition d'œuvres d'art, des activités de divertissement et des ateliers destinés aux enfants.

Des prix ont été décernés à des élèves ayant représenté la région de Drâa-Tafilalet dans les compétitions de lecture organisées par l'Académie régionale de l'éducation et de la formation, a-t-il fait savoir.

Plusieurs activités socio-culturelles sont au menu du Salon dont des activités culturelles au profit des pensionnaires de l'établissement pénitentiaire en sus de l'organisation d'une campagne de don de sang visant à renflouer les stocks de cette substance vitale.

La cérémonie d'ouverture de cet événement, qui se poursuit jusqu'au 14 octobre, a été marquée par la présence notamment du Wali de la région de Draâ-Tafilalet, gouverneur de la province d'Errachidia, Bouchâab Yahdih, du président du Conseil de la région, Hro Abro, du président du Conseil communal d'Errachidia, Said Karimi ainsi que des personnalités du monde de la culture et des arts.

Selon les organisateurs, cette édition rendra hommage à des figures culturelles en reconnaissance de leur contribution à l'enrichissement de la scène culturelle dans la région de Drâa-Tafilalet.