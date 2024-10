Maroc: Conseil de la région Casablanca-Settat/Bilan de mi-mandat - Priorité accordée aux projets de développement de l'eau, de l'investissement et de l'emploi (M. Maâzouz)

Mohammedia — Le Conseil de la région Casablanca-Settat s'est focalisé, pendant la première moitié de son mandat, sur les axes et projets prioritaires liés à l'eau, au développement du monde rural, ainsi qu'aux investissements et à l'emploi, a indiqué, lundi à Mohammedia, le président du Conseil, Abdellatif Maâzouz.

Lors de sa présentation des réalisations à mi-mandat du Conseil régional (2021-2024), à l'occasion de la tenue de sa session ordinaire d'octobre, M. Maâzouz a précisé que l'action du Conseil s'est axée sur le développement du monde rural, en allouant d'importants investissements au désenclavement, à travers la construction de routes et l'élargissement du réseau d'approvisionnement en eau et en électricité.

Il a ajouté, lors des travaux de cette session, tenue en présence notamment du wali de la région Casablanca-Settat, Mohamed Mhidia, que le Conseil régional a accordé une grande attention à la problématique de la rareté de l'eau, en contribuant à de nombreux projets, notamment ceux relatifs à l'interconnexion des bassins hydrauliques ou à la mise en place de stations de dessalement, et ce en partenariat avec le ministère de l'Intérieur.

Il a noté que cette session constitue également une occasion de faire le point sur ce qui a été réalisé ou programmé au cours des trois dernières années, marquées, selon lui, par une maîtrise des mécanismes de programmation et de gestion, ainsi que par le lancement de nombreux projets, que ce soient ceux programmés auparavant ou ceux faisant partie du Programme de développement régional (2022-2027). M. Maâzouz a cité, à ce titre, des projets et programmes visant à faciliter l'investissement pour créer des opportunités d'emploi.

Le président du Conseil régional a souligné, par ailleurs, que l'ordre du jour de cette session comprend un ensemble de projets de développement sectoriels et territoriaux dans le cadre du Programme de développement régional, afin de permettre à la région de jouer pleinement ses rôles, en fonction de ses ressources et des prérogatives qui lui sont imparties.

M. Maâzouz a affirmé que le Conseil s'efforce d'établir une approche de développement visant essentiellement à réaliser une vision stratégique et prospective à dimension économique et développementale cohérente et à asseoir un cadre général pour un développement régional durable et harmonieux dans l'ensemble du territoire de la région.

Il a également relevé que le Conseil aspire à définir les choix concernant les infrastructures et les équipements publics majeurs au niveau de la région, en parfaite harmonie avec les différentes orientations gouvernementales et sectorielles, et en complément des différents programmes de développement à l'échelle de la région.

Pour faire de la région une zone intégrée valorisant son capital humain et attirant les investisseurs, M. Maâzouz a souligné la nécessité de disposer d'une infrastructure urbaine bien organisée, qui établit un équilibre entre les villes et les zones rurales, avec une planification efficace et précise, afin de mettre en oeuvre la nouvelle vision territoriale et stratégique de développement de la région.