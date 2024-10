Maroc: Province de Guercif - Le barrage Targa Oumadi réalisé à 54% (responsable)

Guercif — Les travaux de construction du barrage Targa Oumadi, situé à 78 Km au sud de la ville de Guercif, ont atteint un taux d'avancement de 54%, a indiqué le Chef d'aménagement de cette importante infrastructure hydraulique, Said Mohafid.

Doté d'une capacité de stockage de 287 millions de mètres cubes, ce barrage, en cours de réalisation sous la supervision du ministère de l'Equipement et de l'Eau, pour un investissement total d'environ 1,5 milliards de dirhams, s'inscrit dans le cadre du Programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027, a souligné M. Mohafid dans une déclaration à la MAP.

Il a ajouté que ce chantier, qui devrait s'achever en 2027, vise principalement à alimenter la ville de Guercif et les centres avoisinants en eau potable, ainsi qu'à assurer l'irrigation des terres agricoles situées en aval, en plus de la production de l'énergie hydroélectrique et la prévention des inondations.

Selon lui, cet important projet aura des effets positifs sur les habitants de la région, à travers la création d'opportunités d'emploi pendant la phase de construction, la qualification de la main d'oeuvre locale, la contribution à l'amélioration des revenus des agriculteurs via le développement et la diversification des activités agricoles, en plus du renforcement du stock d'eau souterraine et la promotion de l'écotourisme.

Targa Oumadi, réalisé en remblais de pierres compactées avec un noyau en béton, une technique utilisée pour la première fois au Maroc, a-t-il encore précisé, est d'une hauteur sur fondation de 116 m et d'une longueur en crête de 584 m.

En application des Hautes Instructions Royales visant à garantir l'eau potable et à renforcer la sécurité hydrique du pays, le ministère de l'Equipement et de l'Eau a procédé à l'accélération de la cadence de construction de 16 grands barrages à travers le Royaume, avec une capacité de stockage de près de 4,9 milliards de m3.