Afrique: Décision de la CJUE - Berlin réaffirme 'la grande importance' qu'elle accorde au partenariat UE-Maroc

Berlin — L'Allemagne a réaffirmé "la grande importance" qu'elle accorde au partenariat stratégique, multidimensionnel et privilégie, qui lie le Maroc à l'Union européenne, suite aux arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) sur les accords de pêche et agricole entre l'UE et le Maroc.

Le porte-parole du ministère fédéral allemand des Affaires étrangères a précisé, dans un communiqué, que les relations UE-Maroc, qui sont vastes et de longue date, sont appelées à s'approfondir davantage, rappelant, dans ce cadre, la déclaration conjointe rendue publique par la présidente de la Commission européenne, Mme Ursula Von der Leyen, et le Haut représentant de l'UE, M. Josep Borrell, suite à la décision de la CJUE.

Cette déclaration conjointe, rappelle-t-on, vient réaffirmer l'engagement du bloc européen en faveur de davantage de préservation et de renforcement des relations étroites avec le Maroc dans tous les domaines, conformément au principe "pacta sunt servanda".

Elle constitue un acte politique rare qui souligne l'importance du Maroc et du partenariat de l'UE avec le Royaume et réitère la "grande valeur" que l'UE attache à "son partenariat stratégique avec le Maroc, qui est de longue date, vaste et profond".

Le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères, qui a pris note de la décision de la CJUE, a rappelé, par ailleurs, le renforcement des relations entre Berlin et Rabat, grâce au dialogue stratégique, qui se tient au niveau des ministres des Affaires étrangères des deux pays.