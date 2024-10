Seychelles: Écosystème fragile - Le SIF s'interroge sur la conception du projet hôtelier sur l'île d'Assomption au pays

La Seychelles Island Foundation (SIF) n'est pas opposée à un développement hôtelier sur l'île d'Assomption car il apportera de nombreux avantages à l'île et à l'atoll d'Aldabra, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO situé à côté, mais se demande si le projet actuel est adapté à l'île, compte tenu de sa fragilité.

Le projet de développement de l'hôtel Assumption attend l'approbation de l'autorité du plan, après avoir déjà obtenu le feu vert du ministère de l'Environnement après l'achèvement d'une étude d'impact environnemental (EIE). Le promoteur qatari Assets Development Company, qui possède plusieurs établissements touristiques de luxe aux Maldives et ailleurs dans le monde, prévoit de construire 37 villas de luxe et 4 restaurants sur l'île.

Dans une interview avec des journalistes lors d'une visite sur l'île à la fin du mois dernier, le directeur général de la société publique Island Development Company (IDC), Glenny Savy, a déclaré qu'il avait eu une réunion avec le conseil d'administration de la SIF, au cours de laquelle des études ont été demandées et toutes leurs demandes ont été approuvées.

Le SIF émet néanmoins encore des réserves. Assomption est à 27 kilomètres d'Aldabra et est géologiquement similaire. Selon le Dr Frauke Fleischer-Dogley, directrice générale du SIF, qui gère Aldabra, Assumption a longtemps été considérée comme une arche potentielle pour les espèces endémiques d'Aldabra en cas d'événement catastrophique. Il est considéré comme une résidence secondaire pour la préservation des espèces d'Aldabra.

Mme. Fleischer-Dogley a déclaré lundi lors d'une conférence de presse de la SIF : « Ce sont nos principales préoccupations, et nous l'avons fait savoir très clairement à IDC. [...] La SIF n'est pas contre le développement, mais le développement doit être compatible avec le groupe Aldabra, avec des mesures strictes de biosécurité en place et tous les processus suivis.

Elle a déclaré qu'il existe un plan de gestion de la biosécurité pour le développement d'Assomption, "mais nous n'avons aucune information sur les conditions de sa mise en oeuvre ni sur d'autres spécifications".

Bernard Georges, président du conseil d'administration de la SIF et également leader des affaires gouvernementales à l'Assemblée nationale, a déclaré aux journalistes que la Fondation n'était pas impliquée dans le concept du développement et n'avait pas eu la possibilité d'exprimer ce qui devait être pris en compte dans le développement du projet.

"Ce que nous aurions aimé, mais cela n'a pas été fait, c'est qu'avant le début du projet de construction de la piste, nous soyons invités à bord pour l'ensemble du projet", a-t-il expliqué.

« On nous a annoncé que ce serait un hôtel six étoiles climatisé en raison de la fréquentation de l'établissement. Il y aura 350 employés qui auront besoin de logements. Nous avons vu dans le projet que l'hôtel s'étendrait tout le long de la grande plage de l'île, qui est l'une des plus belles plages du territoire des Seychelles », a ajouté M. Georges.

Il a déclaré qu'il semble que les promoteurs n'aient reçu aucun paramètre pour le développement sur une île fragile comme Assomption.

« Ils ont donc simplement conçu un hôtel six étoiles... et à mon avis, ils n'ont pris aucune considération pour l'île. Ce que nous faisons maintenant, c'est de l'ingénierie inverse, quelque chose qui a déjà été planifié, pour le rendre plus respectueux de l'environnement », a-t-il ajouté.

M. Georges a déclaré : « Nous ne devons pas oublier qu'Assumption fait partie du groupe Aldabra et qu'Aldabra a une désignation spéciale en vertu du Plan spatial marin et de nos lois environnementales et c'est pourquoi nous faisons ces déclarations aujourd'hui. »

Au sujet de l'information de l'UNESCO sur le développement du projet, Mme. Fleischer-Dogley a déclaré que les Seychelles ont signé la Convention du site du patrimoine mondial et « nous avons des obligations ». Nous devons soumettre des rapports sur les perspectives du patrimoine et remplir des questionnaires sur toute situation qui se produit ainsi qu'à l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) et ils évalueront.