Maroc: Émission conjointe de deux timbres-poste célébrant les relations historiques entre le pays et le Portugal

Rabat — Le Groupe Barid Al-Maghrib et CTT Correios de Portugal ont procédé, lundi, à l'émission conjointe de deux timbres-poste, à l'occasion du 250ème anniversaire du Traité de Paix et du 30ème anniversaire du Traité d'Amitié, de Bon voisinage et de Coopération conclus entre le Maroc et le Portugal.

Les deux timbres-poste reproduisent deux oeuvres artistiques symbolisant les liens historiques qui unissent les deux pays.

Du côté marocain, la première oeuvre représente une illustration de la Sqala du port d'Essaouira, un monument du 18ème siècle, fondé par le Sultan Sidi Mohammed Ben Abdellah, signataire du traité de paix en 1774. Ce site est connu pour être un élément clé de l'architecture défensive de la médina d'Essaouira, classée patrimoine universel par l'UNESCO depuis 2001.

La seconde oeuvre, côté portugais, illustre la place du Commerce à Lisbonne, un site emblématique constituant autrefois la porte de la ville pour le commerce maritime. Elle abrite la statue équestre du Roi Joseph Ier, également signataire du Traité de Paix en 1774 avec le Sultan Sidi Mohammed Ben Abdellah.

Lors d'une cérémonie organisée à cette occasion, l'ambassadeur de la République portugaise au Maroc, Carlos Pereira Marques, a indiqué que cette émission conjointe de timbres-poste, en commémoration du 250ème anniversaire du Traité de Paix et du 30ème anniversaire du Traité d'Amitié, incarne la profondeur des liens historiques basés sur l'amitié et la confiance que les deux pays ont su cultiver et préserver au fil des ans, ajoutant que "les illustrations figurant sur les deux timbres ont été inspirées de la profondeur des relations historiques entre le Maroc et le Portugal".

Pour sa part, le Directeur général du Groupe Barid Al-Maghreb, Amin Benjelloun Touimi, a mis en avant l'engagement des deux pays en faveur de la paix, relevant que le Maroc et le Portugal sont liés par des relations profondes. Et d'ajouter que le lancement des deux timbres, qui sont d'une grande valeur artistique, a pour but de préserver l'héritage du passé afin de le transmettre aux générations futures.

De son côté, le directeur des affaires européennes auprès du ministère des affaires de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l'Étranger, Redouane Adghoghi, a indiqué que la célébration des 250 ans du Traité de la paix témoigne de la solidité des relations unissant les deux Etats, notant que ces relations, marquées par une dynamique constante, sont appelées à se renforcer davantage notamment avec l'organisation en 2030 de la coupe du monde conjointe entre le Maroc, le Portugal et l'Espagne.

Cette émission de timbres-poste, lancés et mis en circulation le même jour au Maroc et au Portugal, a pour but d'enrichir la série des émissions communes réalisées avec d'autres pays dont les toutes dernières émises respectivement en 2024 avec la Roumanie et le Sultanat d'Oman, en 2022 avec la Serbie, en 2021 respectivement avec la République Dominicaine et la Tunisie, et bien d'autres réalisations philatéliques conjointes, dont celles émises avec Monaco en 2014, l'Ukraine en 2013, le Qatar en 2012, la Belgique et la France en 2001 et la toute première avec les USA en 1987.