Maroc: Casablanca - L'Université Hassan II scelle des partenariats avec des leaders mondiaux de la technologie

Casablanca — Des conventions de partenariat ont été conclues, lundi à Casablanca, entre l'Université Hassan II (UH2C) et des leaders mondiaux du secteur technologique.

Ces conventions, paraphées par la présidence de l'UH2C et les représentants des entreprises Oracle, Huawei, Cisco, DXC, Leyton, Fortinet et Nearsecure, des leaders mondiaux du secteur technologique, s'inscrivent dans le cadre du Plan National d'Accélération de la Transformation du Système d'Enseignement Supérieur, de Recherche Scientifique et d'Innovation (Pacte ESRI 2030), et en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, le ministère de l'Economie et des Finances et le ministère de la Transition numérique et de Réforme de l'administration.

À cette occasion, le président de l'UH2C, Houssine Azeddoug a souligné, dans une déclaration à la MAP, que la signature de ces accords représente une nouvelle étape vers le renforcement et la consolidation des liens entre l'université et ses partenaires stratégiques du secteur privé, dans le but de fournir des formations adaptées aux étudiants, en adéquation avec les nouvelles exigences du marché de l'emploi.

De son côté, Fatima Zahra Alami, vice-présidente de l'université chargée des affaires académiques des étudiants, a indiqué que les formations incluses dans les conventions signées concernent les étudiants inscrits dans toutes les filières et disciplines, sans exception, afin de renforcer leur accès à une formation mixte alliant spécialisation universitaire et compétences en informatique et transformation numérique.

Mme Alami a ajouté que l'objectif consiste à fournir aux étudiants des compétences numériques en parallèle de leur spécialisation académique, afin de répondre aux besoins croissants du marché en matière de transformation digitale.

Sur un autre registre, l'UH2C a annoncé la mise en place de trois centres CODE 212, au sein de ses établissements : à la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia, à l'École Nationale Supérieure des Arts et Métiers de Casablanca et à l'École Nationale Supérieure de l'Électricité et de la Mécanique de Casablanca.

Ces centres seront équipés des dernières technologies et auront pour mission de valoriser et de développer les compétences des étudiants dans les domaines tels que le codage, la programmation, le Big Data, la robotique, l'Internet des Objets et l'intelligence artificielle.

Il est à noter que le Pacte ESRI 2030 repose sur l'autonomisation et l'apprentissage tout au long de la vie, dans le but de former un capital humain de qualité, capable de répondre aux exigences du développement global et durable.