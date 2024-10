Tunisie: Ligue 2 - Ce samedi, les trois coups - Périple pour Jendouba, le CSHL et l'ASM

Le week-end prochain, dès les trois coups du championnat de la L2, nous aurons déjà un aperçu des dispositions des forces en présence.

C'est ce samedi qu'interviendra le coup d'envoi du championnat de la Ligue 2, un championnat qui nous a valu des surprises en marge de l'épilogue de l'exercice écoulé, avec un grand promu en L1, la JSO, un retour attendu de la Zliza et de l'ES Zarzis parmi l'élite, des insuffisances de la part de clubs habitués à jouer les premiers rôles et une totale déception pour Rejiche et le COM, passés en L3, alors qu'ils faisaient partis de la Ligue 1 par le passé.

Voilà pour un rappel de la fin de la saison passée, ou, pour ne pas seulement parler des extrêmes, notons que Jendouba a raté l'accession d'un cheveu, Korba a franchi un palier en atteignant le podium, l'Ariana, Hammam-Sousse, Moknine et Mahdia ont assuré leurs arrières avant la dernière ligne droite, alors que le CSHL, la JSK et le CS Chebba sont rentrés dans le rang et devront à présent se remobiliser pour jouer les premiers rôles cette saison.

Des cadors à l'épreuve du déplacement

Passons à présent à la ronde inaugurale de cette reprise. Pas de choc (sur le papier) pour le groupe A, mais des rencontres non dénuées d'intérêt avec trois cadors à l'épreuve du déplacement. Tout d'abord l'AS Marsa qui ira défier l'ASOE à Oued Ellil. Court déplacement pour les banlieusards du nord, relégués la saison écoulée, mais déplacement quand même. Dans le même temps, toujours samedi, dans le cadre du groupe A, Jendouba Sport se déplace à Mégrine pour y croiser l'ASM locale et les Verts d'Hammam-Lif se produiront au Sahel contre le CS Msaken. Enfin, les autres oppositions de la poule A verront l'ASA croiser l'ESHS à l'Ariana, le SAMB recevoir le Sporting de Moknine, les Fatimides de Mahdia accueillir les Capbonais de Korba et Kalâa Sport se mesurer à l'ES Radès à Sousse.

La JSK sur du velours ?

Le lendemain, dimanche, place aux matchs du groupe B avec un périple du Croissant Sportif Chebbien à Sidi Bouzid pour y croiser l'OSB, une explication qui s'annonce indécise à Sakiet Eddaier entre le Progrès Sportif local et l'AS Jelma, un court et non moins périlleux déplacement des insulaires de l'ES Jerba chez la Stayda à Gabès, le Sfax RS à la réception de l'AS Kasserine, Baath Bouhajla à l'épreuve de l'OC Kerkennah et Rogba Tataouine qui ira se produire à Agareb. Enfin,l'un des cadors du football tunisien, la JS Kairouanaise, semble épargnée pour cette entrée en lice à la réception de Redayef. Le week-end prochain donc, dès les trois coups du championnat de la L2, nous aurons déjà un aperçu sur les dispositions des forces en présence.