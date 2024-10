Tunisie: Parascolaires à des prix exorbitants - Sont-ils vraiment indispensables ?

Les devoirs corrigés constituent l'apanage de nombreux élèves après les cours en classe, n'ayant pas les moyens financiers pour les cours particuliers qui deviennent de plus en plus chers et onéreux. Soit, par exemple, 80 dinars pour une séance individuelle pour un collégien. Le coût d'un seul manuel parascolaire, on n'en parle pas !

Payer encore et encore ! Tous les moyens sont bons pour soutirer des sous aux parents d'élèves des collèges et lycées pilotes. Le prix de la réussite? Certainement pas indispensables, ni incontournables, ces manuels parascolaires imprimés et riches en couleurs sont de plus en plus attractifs, étant alimentés par des supports technologiques et interactifs.

Payer rubis sur l'ongle

En Tunisie, la distribution des manuels de devoirs corrigés est un sujet de préoccupation pour les autorités éducatives et les enseignants. Ces manuels qui contiennent des exercices et leurs corrigés ont un impact relatif sur l'assimilation des notions de base par les élèves. Certaines librairies n'en commercialisent tout simplement pas, loin de la cupidité, d'autres n'hésitent pas à déployer toute une rangée de manuels et cahiers faits de devoirs corrigés des différentes matières enseignées à l'école comme les sciences physiques, les mathématiques ou le français. Oscillant entre 10 et 15 D, ils sont connus pour guider les élèves du secteur public tunisien. Parce que pour le secteur privé, le programme français ou les collèges et lycées pilotes, il faut mettre la main à la poche et payer rubis sur l'ongle.

%

En effet, depuis trois ans ou presque, un nouveau phénomène se produit avec les devoirs corrigés pour une nouvelle catégorie d'élèves, peu habitués à devoir s'en procurer pour améliorer leurs résultats. Alors, les prix prennent des proportions inédites. Ainsi, certains devoirs corrigés sont proposés par matière et par trimestre à 15 D l'unité comme si les parents ne payaient pas assez de frais de rentrée scolaire, fournitures et des cotisations en tout genre, les voilà amenés à décaisser encore...

Un manuel avec quatre matières distinctes se vend 120 D l'unité, du côté des Berges du Lac, à Tunis. Chose inédite. D'autres sous forme de packs scientifiques composés de maths, sciences physiques et technologie se veulent plus condensés et moins étirés. Le prix est estimé à 50 dinars, sous prétexte qu'il comporte 422 pages !

Pourtant, il y a des réserves..

Toutefois, ces devoirs corrigés semblent devenir un outil indispensable pour le soutien scolaire de l'élève à la maison. Seulement, la généralisation de cette méthode d'apprentissage fait tache. Mais il y a des avantages potentiels tirés de cette méthode d'instruction couvrant désormais tout le système scolaire tunisien. Et là, l'on peut retenir notamment la facilitation de l'auto-apprentissage, d'autant plus que les élèves peuvent utiliser ces manuels pour vérifier leurs réponses et comprendre les corrections, ce qui peut les aider à mieux saisir certaines notions. Une aide aux parents, en quelque sorte. D'où ces manuels corrigés peuvent servir de guide pour évaluer le niveau de compréhension de leurs enfants, voire un outil de révision.

Sur les réseaux sociaux, une annonce d'un livre de Technologie, comportant 12 devoirs corrigés, avec un accès aux ressources numériques en haute résolution et des animations des systèmes pour la 1ére et la 2e années et un autre pour la 3e année Sciences techniques, suscite l'intérêt des jeunes élèves. Mais le prix n'est même pas indiqué! Mais est-ce vraiment indispensable? Quitte à encourager une paresse d'esprit et intellectuelle. Car une telle grande dépendance de pareils manuels pourrait rendre les élèves moins aptes à résoudre des problèmes par eux-mêmes. Aussi, cela ne favorise-t-il pas l'inégalité des chances entre les différentes catégories sociales.

Face à quoi, le ministère de l'Education a parfois exprimé des réserves concernant ces pratiques, privilégiant des méthodes pédagogiques qui encouragent l'effort personnel et la réflexion. Cependant, certains parents et enseignants estiment que ces manuels peuvent être bénéfiques s'ils sont utilisés de manière responsable et sérieuse.