Madagascar: Tennis J30 - Bilan - Des résultats motivants pour le tennis malgache

Madagascar, par l'intermédiaire de la Fédération malagasy de tennis (FMT), vient de réussir avec brio l'organisation du circuit ITF junior J30 en deux étapes (23-29 septembre, 30 septembre au 4 octobre), qui a pris fin vendredi dernier au Club Olympique de Tananarive, à Ilafy. Madagascar, en alignant neuf raquettes, a réussi à tenir tête aux jeunes raquettes venues de l'étranger, comme l'Afrique du Sud, le Botswana, l'Italie, l'Australie, l'Inde, le Kenya, le Brésil, la Corée du Sud, la Chine, l'Ukraine, Israël et les États-Unis d'Amérique.

Durant les circuits en deux étapes, Madagascar a totalisé cinq titres : un titre chacun pour Mahefa Anthony Rakotomalala, Mirija Andriantefihasina et Elisoa Andriantefihasina en simple, deux titres pour Mahefa Anthony Rakotomalala et Mirija Andriantefihasina, un titre de double pour Mitia Martinez avec son amie sud-africaine Roxy Bredenkamp, et un titre de double pour Elisoa Andriantefihasina avec son amie italienne Nicole Ballota.

Parcours du combattant

Pour les autres raquettes malgaches, Mitia et Ngotia Martinez ont été éliminées en demi-finales durant la Leg 1, tandis que Soa Ainatia Andriamaniraka et Eliana Mateï Randrianasolo ont été battues au même stade en Leg 2. Dina Razafimahatratra, ancien directeur technique national de la FMT, a affirmé que les résultats durant les deux semaines de compétition sont motivants pour le tennis malgache.

« C'est important et plus beau de gagner un circuit mondial J30 à domicile. Tant bien que mal, nos joueurs et joueuses ont triomphé au COT d'Ilafy avec leur propre petite structure (parents, entraîneurs, voyages) qui coûte relativement cher. Je félicite ici ces joueurs et leurs parents », confie Dina Razafimahatratra.

Connaisseur du tennis malgache et des jeunes talents, l'ancien DTN de la FMT a évoqué un à un ces jeunes joueurs, comme Mirija, qui a déjà brillé à Maurice avant de participer aux deux circuits au COT d'Ilafy, ainsi que Mahefa et Elisoa, sans oublier les autres qui ont également pris part aux deux circuits du COT d'Ilafy. Il a également mentionné Iriela Rajaobelina, qui a consacré quatre semaines au Ghana et se rendra bientôt en Côte d'Ivoire.

« C'est encourageant de les voir évoluer. Suivre le développement du tennis mondial demeure un parcours du combattant qui nécessite beaucoup d'argent. Pour Mirija, il faudra qu'il s'attaque maintenant aux tournois plus élevés en termes de niveau (J 60 et J 100), justement pour encore mieux progresser au classement mondial junior. Mahefa, quant à lui, aura un cursus universitaire, et le tennis l'aidera sûrement dans cette nouvelle aventure », termine Dina Razafimahatratra.