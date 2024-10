Madagascar: Madajazzcar - Hommage à Fanaiky à l'Havoria Anosy

Le groupe Solomiral a offert hier un spectacle lors du 35e Festival Madajazzcar à l'auditorium Havoria Anosy. Un hommage à Fanaiky, où la nouvelle génération a pris le relais.

Un moment chargé d'émotions a illuminé l'auditorium Havoria Anosy hier, lors du 35e anniversaire du Festival International Madajazzcar. Le groupe Solomiral, fondé par le regretté bassiste Fanaiky Rasolomahatratra, est monté sur scène pour un spectacle unique, entièrement dédié à son frère disparu. « Ce concert devait être une performance avec Fanaiky, mais il s'est transformé en un hommage à sa mémoire », souligne Jackie Ranarison, organisateur du Madajazzcar.

Ray Fanaiky Rasolomahatratra, le fils benjamin de Fanaiky, a ouvert le bal, arborant la basse de son père, symbolisant la transmission du flambeau musical. Avec une aisance surprenante pour son jeune âge, 16 ans, Ray a interprété les premiers accords, témoignant du talent hérité et perfectionné en autodidacte. Le benjamin a partagé un moment de complicité musicale, interprétant des morceaux qui faisaient partie du répertoire de son père. Le groupe Solomiral s'est vêtu de blanc en signe de solidarité. Ensemble, ils ont offert au public une version touchante de «Arahaba», mêlant voix et instruments dans un hommage saisissant. La salle a été envahie par les vibrations du jazz, du slow et de variété, emportant les spectateurs dans un voyage musical.

Nouveaux talents

Pendant une heure trente, quinze titres emblématiques tels que «Rivokely», «Tiako ny mozika», «Misaotra anao», «Ravikaza» et bien d'autres, en terminant par "Bako", ont résonné dans l'auditorium, prouvant que la musique de Fanaiky et Solomiral demeure vivante. La nouvelle génération de Solomiral, représentée par Ray et son cousin à la basse, fils de Mendrika Rasolomahatratra, a impressionné.

« Ray a été facile à coacher. À seulement 16 ans, il montre déjà une maîtrise impressionnante, héritée et affinée par son père », confie Hajazz en coulisses. Le public, venu en grand nombre, a presque entièrement rempli la salle pour assister à cet hommage émouvant. La prochaine étape de cet hommage à Fanaiky se déroulera à Antsirabe, le 12 octobre, toujours dans le cadre du Madajazzcar.

« Cet hommage n'est pas uniquement pour Fanaiky, mais aussi pour notre frère aîné, Bruno Rasolomahatratra », ajoute Hajazz sur scène, renforçant le lien familial et musical qui unit le groupe. Avec cette performance, Solomiral a prouvé que, même après la disparition de Fanaiky, son héritage musical continuera de briller à travers les générations.