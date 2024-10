Madagascar: Région Diana - Des fruits malgaches à la conquête de l'Europe

La région Diana offre une grande variété de fruits tropicaux, encore peu exploités. Une solution à ces défis réside dans la création d'entreprises capables de valoriser ces fruits.

Nosy Be bénéficie déjà d'un atout majeur grâce à la présence d'une entreprise locale, Fruits de Madagascar, qui transforme des produits exportables tout en soutenant les producteurs locaux. Cette société a franchi d'importants jalons pour le développement de l'île aux parfums et des communes environnantes. Spécialisée dans la surgélation, elle valorise des fruits non traités sous forme de morceaux, de purées et de jus, grâce à son unité « IQF » et à ses équipements de réfrigération performants.

Le développement de cette société est donc une opportunité pour les producteurs agricoles de la région, car il peut servir de moteur à l'essor de leur agriculture en créant des emplois et des revenus.

Selon les explications du directeur général FranckieVelontsoa, l'entreprise collecte ses fruits auprès des petits producteurs de l'île, d'Antsiranana et de Sambava. Le paiement des produits se fait directement aux agriculteurs pour leur assurer un revenu immédiat et garantir une qualité optimale telle que la maturité, la fraîcheur et les caractéristiques organoleptiques des fruits. Toutes les étapes du parcours des fruits, de la collecte jusqu'aux produits finis, sont ensuite suivies avec rigueur. En externalisant la surgélation des fruits à proximité des producteurs, les délais sont raccourcis et les produits préservés.

Une fois les produits frais réceptionnés, contrôlés et identifiés, la surgélation peut être réalisée immédiatement, en respectant strictement les règles d'hygiène et de sécurité. Les produits conditionnés sont ensuite stockés dans des chambres à froid négatif en attendant leur expédition.

Entreprise sociale

Fruits de Madagascar se positionne avant tout comme une entreprise sociale, ayant pour objectif d'améliorer le quotidien des personnes les plus vulnérables, notamment les femmes et les jeunes des zones rurales. Dans son usine, 70 % des effectifs saisonniers sont des femmes. Plus de mille producteurs ruraux bénéficient d'une amélioration de leurs conditions de vie grâce à leur activité de collecte, qui garantit la qualité de la matière première et renforce l'impact sur les communautés locales. Les agriculteurs partenaires de l'entreprise ont également partagé plusieurs projets réalisés grâce aux revenus générés par la vente de leurs fruits.

Ils bénéficient d'appuis à travers des formations sur les bonnes pratiques agricoles et les bonnes pratiques de récolte. Sur le volet environnemental, elle travaille activement à une campagne de reforestation, tout en produisant sur son site quarante mille plants par an en pépinière, distribués aux producteurs dans leurs villages. Le partenariat a intégré la plantation de quatre-vingt-six mille arbres fruitiers de variétés diverses, dont les mangues sont majoritaires.

Dans sa démarche, l'entreprise collabore avec Helvetas Madagascar, qui a obtenu le soutien financier du projet Kobaby d'une valeur d'un milliard d'ariary depuis 2022, dans le cadre du projet « Fivoialasy Mamiala ». Helvetas contribue au développement économique durable des communes rurales périphériques des aires protégées et au renforcement de la gouvernance partagée des aires protégées par le soutien au développement des filières durables dans la région Diana.

« Helvetas Madagascar développe l'approche marché pour les bénéficiaires du projet. Elle joue le rôle d'intermédiaire entre l'entreprise et les producteurs, tout en renforçant les capacités de ces derniers afin de respecter les normes exigées par le marché, sans abandonner l'objectif initial déjà fixé par le projet Kobaby, qui est de conjuguer conservation et développement humain », a expliqué Elysé Zandrintsoa, gestionnaire de projet fruits et miel au sein d'Helvetas.