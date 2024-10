Afrique: Eliminatoires CAN 2025 - L'équipe de Tunisie entame son stage - En mode crescendo !

Le rassemblement de la sélection nationale, qui a débuté hier, ne diffère pas des précédents. Les joueurs locaux et ceux qui ont terminé leurs engagements avec leurs clubs respectifs ont entamé le stage hier avec une séance relativement légère. Le rythme montera à partir d'aujourd'hui.

Le Stade annexe de Radès a abrité hier après-midi la première des quatre séances d'entraînement au programme de la préparation du match aller contre les Comores qui aura lieu ce vendredi soir à partir de 20h00 au stade olympique Hamadi-Agrebi de Radès. Une première séance qui a marqué le démarrage du rassemblement de la sélection nationale en prévision de la double confrontation contre les Comores pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Le match comptant pour la 4e journée aura lieu le mardi 15 octobre à partir de 20h00 au stade Félix-Houphouët-Boigny.

Le rassemblement de la sélection nationale, qui a débuté hier, ne diffère pas des précédents. Les joueurs locaux ont été au rendez-vous, hier, à savoir Amanallah Memmiche, Béchir Ben Saïd, Sabri Ben Hassan, Raed Bouchniba, Yassine Meriah, Houssem Ben Ali, Houssem Tka, Bilel Mejri et les nouveaux venus Bilel Aït Malek et Chiheb Jebali. L'accent a été mis sur la mise en fraîcheur de ces joueurs dont ceux qui découvrent l'ambiance de la sélection.

De leur côté, les expatriés qui ont terminé leurs engagements avec leurs clubs respectifs devaient regagner hier le lieu de retraite de la sélection. Une première séance relativement légère axée essentiellement sur le volet physique. Le rythme devrait monter crescendo à partir de la séance d'aujourd'hui.

Ali Abdi et Ali Youssef, buteurs

Alors que le sélectionneur national est en quête de solutions en attaque, deux internationaux débarquent au stage en affichant la grande forme en clubs. Il s'agit d'Ali Abdi et Ali Youssef, décisifs avec leurs clubs respectifs.

Ali Abdi a été défenseur-buteur avec l'OGC Nice contre le PSG, dimanche soir. Abdi a ouvert le score pour Nice à la 39". Ce qui est bien et c'est ce qui nous intéresse, Ali Abdi n'a pas eu de difficulté à s'intégrer rapidement en Ligue 1, sans oublier qu'il a signé son premier but sous les couleurs niçoises. Toutefois, Abdi a effectué, hier, des examens médicaux à Nice et devait regagner Tunis en soirée. Le joueur est tombé en fin de match, dimanche soir, avant de se relever. Le communiqué publié par la FTF hier dans la journée évoquant les examens médicaux effectués à Nice a laissé planer le doute sur sa disponibilité.

Quant à l'attaquant Ali Youssef, il a été plus chanceux en club, dimanche après-midi. Il a doublé la mise à la 73', offrant ainsi le but de la victoire à BK Häcken devant AIK Fotboll. Et Si Abdi a joué un match entier, Youssef a été remplacé en fin de partie, précisément à la 88'.

Titulaire contre Madagascar et la Gambie, Ali Youssef n'a pas trouvé le chemin des filets. Il est temps de se montrer efficace en sélection comme il l'est en club. Dans les deux derniers matches, il a été à chaque fois titulaire, avant d'être remplacé à la mi-temps.

Vol spécial, samedi soir

L'équipe de Tunisie s'envolera samedi soir à destination d'Abidjan à bord d'un avion spécial. La logistique du voyage pour la Côte d'Ivoire est déjà mise en place.