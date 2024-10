Tunisie: Présidentielle 2024 - Résultats préliminaires officiels - Kaïs Saïed, Président de la République

Le Chef de l'Etat reconduit avec 90,69 % des suffrages, la proclamation des résultats définitifs aura lieu après les décisions finales relatives aux recours

Lever de rideau sur les résultats préliminaires officiels de l'élection présidentielle 2024. Les estimations des sondages sortie des urnes, dévoilées dans la soirée du dimanche 6 octobre, sont désormais confirmées par l'Isie : Kaïs Saïed a été réélu président de la République avec 90,69 % des voix. Une victoire haut la main face à deux candidats qui n'ont récolté que 9,32 %, dont 7,35 % pour Ayachi Zammel et 1,97% pour Zouhaier Maghzaoui.

Pour la deuxième fois consécutive, Saïed est plébiscité par les Tunisiens. L'annonce officielle des résultats préliminaires a été faite hier par l'Isie après la fermeture du dernier bureau de vote à San Francisco à 2 heures du matin (heure locale). L'annonce vient, en effet, couronner un processus électoral à bien des égards exceptionnel.

Le taux de participation a été fixé définitivement à 28,8 %. Les membres de l'Isie affirment que sans l'inscription automatique des électeurs, ce taux aurait grimpé à plus de 40%, soit un taux proche de celui enregistré lors de l'élection présidentielle 2019.

Le nombre total des votants a atteint 2 808 548, dont 34 187 ont opté pour le vote blanc, tandis que le nombre de bulletins nuls s'élève à 84 953. En tout état de cause, la participation des jeunes âgés entre 18 et 35 ans demeure visiblement très faible, ne dépassant pas les 6%. Ce qui témoigne de leur désintérêt pour la vie politique. « De par notre expérience et même en se référant à d'autres expériences et élections ayant lieu dans d'autres pays, le niveau de participation est considéré comme un taux tout à fait acceptable et respectable. Maintenant, le débat peut avoir lieu et les spécialistes, notamment les sociologues et mêmes les politiciens peuvent se pencher sur les raisons de ce désintérêt, notamment chez les jeunes », a souligné Belgacem Ayachi, membre de l'Isie, à La Presse, à l'issue de la proclamation des résultats.

La participation des Tunisiens à l'étranger s'est améliorée

Lors d'un point de presse organisé hier au Centre des médias, le président de l'Isie, Farouk Bouasker, s'est félicité d'«une organisation réussie de tout le processus électoral qui a débuté au mois de juillet avec la publication du décret portant convocation des électeurs à l'élection présidentielle et qui a respecté les délais constitutionnels». Et le président de l'Isie d'ajouter : « Cette élection a permis une nouvelle fois à l'instance de prouver sa capacité à organiser un scrutin, conformément à la Constitution, permettant ainsi à plus de 9 millions de Tunisiens, établis en Tunisie et dans 59 pays, d'exercer leur droit de vote, dans plus de 10 000 bureaux de vote, avec l'implication de 40 000 agents. Le scrutin s'est déroulé dans de bonnes conditions, sans retard ni manque de matériel électoral. »

Bouasker a également souligné que l'instance a respecté l'obligation de neutralité et appliqué la loi sans discrimination. Selon l'Isie, la participation des ressortissants tunisiens à l'étranger s'est considérablement améliorée par rapport aux échéances électorales précédentes.

Le président réélu prêtera serment devant les deux chambres du Parlement

Plus de 104 mille Tunisiens résidant à l'étranger se sont déplacés pour exercer leur droit de vote. Un point positif dont se vante l'Isie qui a pris des mesures en vue d'encourager cette catégorie d'électeurs à voter. « Nous avons permis à tout Tunisien résidant ou de passage à l'étranger de voter, ce qui a conféré une certaine souplesse aux électeurs se trouvant à l'étranger ponctuellement ou dans un endroit loin de leur résidence. Cette mesure a contribué à augmenter le taux de participation à l'étranger, qui stagnait auparavant autour de 7 %. Nous poursuivons nos efforts pour rendre le droit de vote accessible à tout Tunisien, où qu'il se trouve », a indiqué le membre de l'Isie.

Interrogé par La Presse sur l'impact des jugements prononcés contre le candidat Ayachi Zammel, le porte-parole de l'Isie, Tlili Mansri, a précisé que le conseil de l'instance n'a pas eu recours à l'article 143 de la loi électorale. La proclamation des résultats définitifs aura lieu après les décisions finales relatives aux recours dans les délais constitutionnels.

Les résultats seront publiés au Journal officiel, et le président réélu, Kaïs Saïed, prêtera serment lors d'une cérémonie officielle devant les deux chambres du Parlement, conformément à l'article 92 de la Constitution.