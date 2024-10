Tunisie: Dimanche soir, Kaïs Saïed à l'avenue Habib-Bourguiba - « Le pays respire de nouveau »

Kaïs Saïed, en candidat annoncé vainqueur par les sondages, s'est rendu dans la soirée de dimanche 6 octobre à l'avenue Habib-Bourguiba pour partager la liesse de la foule qui a déferlé sur la place. Un contact direct que le Président de la République a toujours privilégié.

Spontanée jusqu'au bout ! C'est le terme qui convient à notre sens pour qualifier la rencontre, dimanche 6 octobre, entre le Président Kaïs Saïed et la foule qui a envahi l'avenue Habib-Bourguiba pour exprimer sa joie. N'étant pas loin de l'avenue, nous avons assisté aux premiers mouvements de ce rassemblement festif. Au début, il y avait ceux que les conversations réunissaient puis petit à petit des gens se sont amenés en famille parfois. Ceux qui étaient sur les terrasses des cafés se sont joints à la petite foule en liesse devant le théâtre municipal.

Des conducteurs sont descendus de leurs voitures ou de leurs motocycles pour se joindre à la fête et c'est ainsi que la foule a commencé à grossir jusqu'à rendre l'avenue noire de monde. C'est le cas de le dire, de cette fête se dégageaient une grande spontanéité et un immense besoin de faire la fête. Ce besoin est resté longtemps comprimé chez certains dans l'attente des résultats. Mais c'est également le besoin d'avoir un président qui ressemble aux Tunisiens et qui n'a pas ces allures hautaines des autres politiciens qui ont gouverné la Tunisie pendant la décennie noire.

Quelque temps après et à la surprise de toute cette foule pétillante, le cortège présidentiel entre à l'avenue et le président de la République se joint aux artisans de cette fête improvisée. Dès son arrivée il fut reçu par une salve de vivats. Le premier geste de Kaïs Saïed fut de brandir le drapeau tunisien et de fondre dans le bain de foule qui l'acclamait. Un contact direct avec le peuple que le Président apprécie depuis qu'il est à la tête de l'Etat. Mais cette fois c'est en candidat annoncé vainqueur qu'il traverse cette avenue en se mêlant à ceux qui célèbrent ces résultats et en martelant qu'il sera à la hauteur de cette confiance pour « construire et ériger » une Tunisie fière, indépendante et libérée de toute sorte de complot.

« La Tunisie respire de nouveau ! », ont écrit certains internautes sur les réseaux sociaux et cela c'était traduit dans cette l'ambiance de ce dimanche soir. Un dimanche où les conversations ont réveillé le souvenir du 25 juillet 2021 où Kaïs Saïed s'est opposé à l'ingérence étrangère dans les affaires de la Tunisie et a rendu la souveraineté à son peuple.