Tunisie: Diaspora tunisienne en Italie - Un catalyseur d'investissement et de développement

Une nouvelle dimension se profile à l'horizon avec la mission d'entrepreneurs italiens, prévue fin novembre prochain, à Tunis.

La ville de Turin s'est muée en un véritable hub d'échanges économiques lors d'une rencontre d'envergure consacrée à la Tunisie, organisée par le Syndicat industriel italien (Unione industriale) et la chambre de commerce de Turin, en étroite collaboration avec l'ambassade de Tunisie en Italie et la Fipa invest. La Tunisie s'est imposée comme le thème central d'une rencontre d'affaires exceptionnelle.

Adel Karoui, figure emblématique de la diaspora tunisienne en Italie et consultant auprès des deux institutions organisatrices, a su insuffler à cet évènement une dynamique exceptionnelle. Son expertise et son réseau ont permis de réunir les acteurs clés de l'économie tuniso-italienne. Grâce à sa double culture, il est sans doute un atout majeur pour les entreprises italiennes souhaitant s'imposer en Tunisie. Il a été, par le passé, impliqué dans des projets de coopération entre des entreprises tunisiennes et italiennes

M. Karoui parle avec fierté de cette rencontre fructueuse : «Cette journée a réuni plus de 120 entreprises italiennes, témoignant ainsi d'un intérêt grandissant pour les opportunités économiques qu'offre le marché tunisien.

Cette journée constitue une opportunité unique pour tisser des liens solides entre les entreprises des deux pays. Et pour concrétiser ces échanges, une mission entrepreneuriale est d'ores et déjà programmée pour le mois de novembre prochain», souligne-t-il.

Vers de nouveaux horizons

La Tunisie, c'est bien plus qu'un portail vers l'Afrique. C'est un tremplin pour de nouveaux marchés, notamment au Maghreb et en Afrique subsaharienne. Les chiffres de la Fipa invest le confirment : en 2023, l'Italie s'est positionnée en deuxième place des investisseurs étrangers, avec 164 projets, générant plus de 3.000 emplois.

Notre interlocuteur ajoute : «Cette rencontre à Turin est la parfaite illustration de la complémentarité des deux économies dans les deux pays et la qualité remarquable de leurs relations, ce qui offre un éventail de nouvelles perspectives de croissance et de développement». Une nouvelle dimension se profile à l'horizon avec la mission d'entrepreneurs italiens, prévue fin novembre prochain. Des rencontres B2B permettront aux entreprises des deux pays de nouer des contacts privilégiés, d'échanger leurs bonnes pratiques et de concrétiser de nouveaux projets.

C'est ainsi que la diaspora tunisienne en Italie apporte une contribution significative à l'économie des deux pays, tout en promouvant l'image de la Tunisie qui dispose de nombreux atouts pour attirer les investisseurs étrangers, notamment grâce à l'implication de consultants qui font le fleuron de la diaspora tunisienne de l'autre rive de la Méditerranée...