Tunisie: 3e édition du congrès international d'art-thérapie les 11, 12 et 13 octobre 2024 à Monastir - Les bienfaits de l'art sur la dépression

Aujourd'hui, de plus en plus de médecins prescrivent à leurs patients la pratique d'une activité artistique. Comme pour l'activité physique, les vertus de la pratique d'un art ne sont plus à démontrer, qu'il s'agisse de peinture, de musique ou d'expression corporelle, celle-ci peut être tout aussi bénéfique pour la santé dans un cadre thérapeutique. C'est tout le sens de l'art-thérapie, qui consiste à intégrer, par le biais de praticiens diplômés et formés à cet effet, l'activité artistique dans le parcours de soins des patients.

C'est dans ce cadre qu'oeuvre l'association médecine culture art (MCA) qui, après le succès de l'édition précédente de son congrès international d'art-thérapie, a décidé d'organiser une nouvelle édition qui se tiendra les 11, 12 et 13 octobre 2024 à Monastir. L'événement qui est à sa troisième édition sera abrité par l'hôtel El Habib et aura pour thème principal : «Dépression et art-thérapie».

Au programme de cette nouvelle rencontre scientifique et artistique des ateliers d'art thérapie (arts plastiques, cinéma, dramathérapie, danse, musicothérapie, théâtre, rythmo et formations pratiques), des conférences plénières animées par d'éminents orateurs tunisiens et étrangers, en collaboration avec des sociétés savantes de spécialités, des expositions d'arts plastiques, des communications orales et des e-posters présentés par des médecins et des artistes, des symposiums et des sessions de réflexion et de débat avec la participation d'organismes officiels.

Les conférences qui seront données les 11 et 12 octobre verront la participation de spécialistes tunisiens : les professeurs Leila Gassab, Khaldoun Ben Hamda, Ahmed Letaief, Lassâad Jamoussi, Amel Safta et Najib Jaziri ainsi que les docteurs Rim Ben Othmen, Imtinène Belaid et Limam Sami. Les professeurs Zenad Dalila (Algérie) et Rémi Rossi (France) et les Docteurs Néji Kacem (Soudan) et Andira Radhi (Égypte) seront aussi de la partie.

Une soirée cinéma sera proposée le premier jour avec au programme le film «Yamina ou les 60 noms de l'amour» du réalisateur et professeur de cinéma, Naceur Khemir, qui prendra part au débat qui suivra la projection.

Le dernier jour de l'événement sera consacré aux ateliers qui porteront sur la musicothérapie avec Néji Hassen Kacem, dramathérapie avec Andira Radhi et Lassaâd Jammoussi, cinéma avec Naceur Khemir. Il sera aussi question d'ateliers de rythmo animé par Brahim Bahloul, de médiation artistique proposés par Remi Rossi.