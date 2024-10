Congo-Brazzaville: Formation en nouvelles technologies - L'Enia 2.0 ouvre ses portes à Brazzaville

L'une des rares écoles de formation des métiers de l'intelligence artificielle en République du Congo, à savoir l'Ecole du numérique et de l'intelligence artificielle (Enia 2.0) a officiellement lancé ses activités le 7 octobre. Elle compte 1500 places et offre la possibilité aux jeunes Congolais d'apprendre et faire carrière dans certains métiers dits de l'avenir.

Selon son promoteur Chirel Mongo, Enia est la première école de ce genre au Congo. Elle est le fruit d'une longue expérience dans la formation des jeunes. C'est à la suite d'une forte demande de formation dans les domaines de l'intelligence artificielle et l'absence des espaces de formation que ce jeune congolais s'est engagé dans la réalisation de cet ambitieux projet.

A en croire ce jeune ingénieur, électronicien et programmeur, Enia vise à former des ingénieurs, des chercheurs d'emploi, des créateurs d'emplois dans les domaines de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies. Pour réaliser son ambition, Enia s'est dotée d'un incubateur d'entreprise. «Nous avons créé Enia parce que nous avons constaté la rareté des formations dans certains domaines.

Cette première école de l'innovation technologue et de l'intelligence artificielle se veut différents des autres, puisque nous allons nous atteler à privilégier la pratique. Lorsque nos étudiants iront en stage, ils seront considérés comme des agents et non ceux qui viennent pour apprendre », a indiqué Chirel Mongo.

%

A ce jour, 410 étudiants prennent cours en présentiel et en vidéo conférence dans cette école. Outre les cours, les visites dans les écoles et les autres structures partenaires sont prévues. Les étudiants inscrits dans cette école d'enseignement supérieur témoignent, pour la plupart, de leur attachement aux valeurs de l'Enia 2.0.

« Au début, j'étais dubitative car les notions d'intelligence artificielle nous sont nouvelles, mais personnellement je voulais vraiment me former dans ce domaine. Grâce aux offres et à l'engagement dans l'enseignement pratique à l'Enia, je rêve maintenant grand et je découvre la technique dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication », a expliqué une apprenante.

L'Enia prépare, en effet, les jeunes pour une immersion captivante vers un avenir plein de promesses. Les responsables de cette école veulent adapter les jeunes Congolais aux mutations des nouvelles technologies de l'information et de la communication.

Constituée de quatre bâtiments dans lesquels on retrouve des salles de classes, l'infirmerie, le laboratoire, la direction, le réfectoire, la bibliothèque numérique et bien d'autres, Enia, qui se trouve dans les locaux de l'Institut des jeunes sourds, regorge d'une large gamme de formation dirigée, pour l'essentiel, vers l'intelligence artificielle. Il s'agit, entre autres, des licences en technologie et d'un BTS en mécatronique.