Algérie: Le président Abdelmadjid Tebboune annule sa visite en France

Pour le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, une éventuelle visite en France serait humiliante dans le contexte de relations de nouveau très tendues entre les deux pays. Il a écarté cette idée, lors d'un entretien télévisé.

"Je n'irai pas à Canossa", a-t-il déclaré. Popularisée par le chancelier allemand Bismarck à la fin du 19e siècle, l'expression "aller à Canossa" signifie aller supplier un pardon. Elle fait référence à la démarche qu'avait été forcé d'entreprendre au 11e siècle l'empereur germanique Henri IV, qui s'était rendu dans la ville italienne de Canossa pour y implorer le pape Grégoire VII de lever l'excommunication dont celui-ci l'avait frappé.

La visite du président algérien, sans cesse repoussée depuis mai 2023, était prévue entre fin septembre et début octobre 2024. Mais, les relations entre Alger et Paris sont redevenues glaciales après l'annonce fin juillet de l'appui de Paris au plan d'autonomie marocain pour le territoire disputé du Sahara occidental. Alger a immédiatement rappelé son ambassadeur et réduit sa représentation diplomatique en ne gardant qu'un chargé d'affaires.

Evoquant la colonisation française (de 1830 à 1962) et la question mémorielle, Abdelmadjid Tebboune a estimé que "l'Algérie a(vait) été choisie pour le grand remplacement, le vrai grand remplacement", consistant à "chasser la population locale pour ramener une population européenne avec des massacres, avec une armée génocidaire".

Affirmant : "Je n'accepte pas les mensonges sur l'Algérie. Nous étions une population d'environ quatre millions, et 132 ans plus tard nous étions à peine neuf millions. Il y a eu un génocide". Avant d'ajouter : "On demande la vérité historique", accusant une "minorité haineuse" en France de bloquer toute avancée sur le dossier mémoriel.

L'accord franco-algérien de 1968 en question

Abordant la question des essais nucléaires français en Algérie, Abdelmadjid Tebboune a lancé à la France: "vous voulez qu'on soit amis, venez nettoyer les sites des essais nucléaires".

Entre 1960 et 1966, la France a procédé à 17 essais nucléaires sur plusieurs sites dans le Sahara algérien. Des documents déclassifiés en 2013 ont révélé des retombées radioactives encore importantes, s'étendant de l'Afrique de l'Ouest au sud de l'Europe. Il a aussi évoqué l'accord franco-algérien de 1968 qui octroie un statut particulier aux Algériens en matière de droits de circulation, séjour et emploi en France.

C'est devenu un "étendard derrière lequel marche l'armée des extrémistes" de droite en France, qui cherchent à l'abroger, a-t-il estimé. En décembre 2023, l'Assemblée nationale française avait rejeté un texte demandant aux autorités françaises de dénoncer l'accord. Signé en 1968, alors que la France avait besoin de bras pour son économie, l'accord écarte les Algériens du droit commun en matière d'immigration. Ils n'ont, depuis, pas de carte de séjour en France mais des "certificats de résidence".