Afrique: Basketball - Africa CUP 3X3 - Madagascar obligé de briller à domicile

La fédération malgache de basketball prépare déjà l'hébergement de l'Africa Cup de 3x3 prévue fin novembre et début décembre au Palais des sports Mahamasina.

Madagascar abritera le sommet continental de basketball 3x3, qui aura lieu à Antananarivo du 29 novembre au 1er décembre. Après le titre continental acquis en 2022 par les quatre fantastiques du basketball 3x3 - Livio Ratianarivo, Arnol Solondrainy, Elly Randriamampionona et Fiary Rakotonirina - et les deux médailles de bronze obtenues par les deux équipes Ankoay seniors hommes et dames en 2023 en Égypte, le basketball 3x3 malgache est sous pression à domicile.

L'objectif est de gagner le titre continental à la maison. Mais la question qui se pose est de savoir si nous avons les joueurs et joueuses capables de rééditer l'exploit de 2022 ? À cinquante-et-un jours exactement de l'Africa Cup de 3x3 à domicile, onze pays africains chez les dames (Ouganda, Bénin, Kenya, Égypte, Afrique du Sud, Maroc, Madagascar, Centrafrique, Comores, Libéria) et douze pays, soit les onze chez les dames plus la Mauritanie, se sont inscrits et ont été publiés sur la page de la FIBA pour participer à l'Africa Cup à Madagascar.

Depuis ces trois dernières années, le basketball 3x3 s'est beaucoup développé en Afrique, tant dans la catégorie masculine que dans la catégorie féminine.

Adversaires de taille

Le dernier sommet continental, qui a eu lieu en Égypte du 1er au 3 décembre 2023, a montré que l'Égypte, favorite à domicile, a eu du mal à s'imposer avant de surclasser le Nigéria en finale (18-15). Dans la catégorie féminine, l'Égypte, également favorite à domicile, a été surclassée par le Kenya (21-20).

Sur le papier, Madagascar n'est pas un nouveau venu dans le basketball 3x3. Les Ankoay ont déjà participé à la Coupe du Monde en 2022, avec une victoire retentissante contre la France (21-20). Ils ont participé au World Tour Masters de Wuxi en Chine, au Challenger de Pristina, au Runball de la Réunion, au Game of the Future à Kazan en Russie au mois de février, ainsi qu'à des stages en Serbie et en Tunisie.

Sur le plan des expériences, Madagascar a tous les atouts pour briller à domicile, mais tout cela n'est que sur le papier. Comme chez les hommes, et bien évidemment chez les dames, le poids de l'âge commence à peser sur les membres de l'équipe nationale Ankoay. La FMBB se penche déjà sur la préparation de la relève, c'était le cas de la participation malgache au Game of the Future à Kazan en Russie.

Pour cette joute continentale, le directeur technique national de la FMBB, Angelot Razafiarivony, s'est prononcé sur la préparation. « Le championnat de Madagascar N1A vient de se terminer dimanche. Pour le moment, nous avons laissé les joueurs se reposer. Le sommet national nous a permis de détecter de nouveaux joueurs et de nouvelles joueuses. Des regroupements vont avoir lieu prochainement, car l'enjeu est de taille pour les deux équipes nationales Ankoay qui évoluent à domicile », confie Angelot Razafiarivony.

Le premier adversaire de taille pour la Grande Île demeure l'Égypte, ainsi que le Kenya, l'Ouganda et le Nigéria, sans négliger les autres nations participantes.