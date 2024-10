Congo-Kinshasa: Infrastructures - Alexis Gisaro ouvre les travaux de la mission économique belge à Kinshasa

Au nom de la Première ministre empêchée, le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Alexis Gisaro a, devant les hommes et femmes d'affaires membres de la Mission économique belge en visite à Kinshasa, lancé récemment les travaux de ladite mission dans la salle Silikin à Gombe.

Au cours de la grand-messe économique, des différents panels ont été organisés dans plusieurs secteurs, notamment les infrastructures, l'énergie, le transport, le logement. Comme une opportunité renouvelée après la rencontre du 6 février 2023 afin de faire découvrir aux acteurs économiques belges les grands besoins de la République démocratique du Congo (RDC) dans ces domaines, Alexis Gisaro Muvunyi a présenté la politique gouvernementale dans ces différents secteurs avec les défis y afférents.

« L'objectif ambitieux et global du gouvernement, sur une période de 15 ans, est de construire au moins 333 000 unités de logement par an, sur les 26 provinces et la capitale du pays, soit en moyenne près de 12808 unités par province. Le gouvernement s'est engagé à construire 12000 km de routes revêtues, entre 2024 et 2028, afin de relier le territoire national avec les grands corridors africains , interconnecter tous les chefs-lieux des 26 provinces et les centres de production agricole et minière avec la capitale et, par là, catalyser plus d'échanges économiques et de circulation des biens, des services et des personnes afin d'accélérer la croissance économique du pays», a déclaré le ministre d'État, Alexis Gisaro.

Ainsi, le souhait est de revoir au pays de Lumumba la plus grande participation des entreprises et du patronat belge dans la reconstruction du pays, a-t-il renchéri. « Compte tenu de tous ces projets et des engagements du gouvernement, je considère que toutes vos expériences dans les domaines de la construction privée, du développement architectural, de la maîtrise d'ouvrage et du consulting sont toutes les bienvenues, et j'ose croire que pendant les échanges au niveau des différents panels, ainsi que lors des rencontres "Business to Government" et "Business to Business", vous aurez l'occasion de mieux apprécier la plage d'opportunités qui s'offre à vous en ce moment en RDC», a poursuivi le ministre d'Etat.

Précisons que la cérémonie d'ouverture de cette rencontre économique a connu la participation des délégués de la Belgique et de leur ambassade en RDC, du ministre délégué à l'Urbanisme et Habitat chargé de la Planification de la ville, du directeur général de l'ACGT ainsi que du directeur de cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa.