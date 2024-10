Sénégal: Rentrée scolaire à Ziguinchor - Taux de présence assez élevé des élèves dans les écoles

Elles avaient tout mis ou presque en oeuvre pour matérialiser le concept « Oubi tey Diang tey » le jour de la rentrée, ces autorités académiques de Ziguinchor qui ont pu constater hier, lundi, jour de rentrée des classes que les élèves ont répondu présent dans les écoles. Mieux, les enseignements apprentissages ont même démarré dans certaines écoles même si quatre établissements scolaires de la commune de Ziguinchor restent encore non fonctionnels à cause des enceintes inondées.

Si dans certains établissements scolaire, les élèves étaient à l'accomplissement des formalités d'inscription, dans d'autres la machine des enseignements apprentissages est déjà enclenchée. C'est le cas dans la plupart des écoles primaires comme à l'école élémentaire Atata Tabar où les enseignants commencent à dérouler leur programme.

Au Lycée Djignabo de Ziguinchor, le plus grand lycée de la région, les élèves des classes de Terminale sont déjà dans le bain, ils ont démarré les cours. De quoi réjouir les autorités qui tirent un satisfecit après leur traditionnelle tournée de rentrée. L'Inspecteur d'Académie de Ziguinchor Cheikh Faye apprécie en ces termes : « C'est un sentiment de satisfaction d'abord par rapport au niveau de préparation matériel des écoles et établissements. Nous avons partout vu que les écoles sont nettoyées, d désinfectées et c'est le résultat de la mobilisation communautaire autour de la préparation des écoles que les hautes autorités avaient lancée.

%

Nous avons aussi constaté que tous les enseignants ont répondu présents, excepté quelques absents qui effectuent leurs examens au FASTEF. Exceptionnellement, cette année, il y a un bon taux de présence des élèves même si pour l'essentiel, ils sont en train de s'affairer autour des inscriptions mais il y a beaucoup de classes qui ont démarré surtout au niveau du lycée Djignabo qui, souvent à pareil moment, n'avait pas beaucoup d'élèves.

La plus grande partie des classes ont démarré les cours», se réjouit le patron de l'école à Ziguinchor qui évoque la situation des écoles en difficultés à cause de l'hivernage. « Pour le moment, nous avons quatre écoles et une CTP encore non fonctionnelles, ayant des cours inondées. Les sapeurs-pompiers la 46e compagnie sont d'attaque depuis deux semaines mais malheureusement à chaque fois il pleut et c'est un éternel recommencement. Nous osons espérer qu'en cours de semaine, tout rentrera dans l'ordre et le pompage se poursuit ... », martèle L'inspecteur d'académie qui lance un vibrant appel aux parents d'élèves pour exhorter leurs enfants à rejoindre les classes.

« Nous faisons d'énormes efforts pour préparer les écoles mais certains élèves sont encore dans les navétanes dans les kankourangs et tardent à rejoindre les classes. Alors, nous interpellons les parents d'élèves pour sensibiliser leurs enfants», lance M. Faye qui se réjouit du bon taux de présence dans les écoles en cette rentrée scolaire.