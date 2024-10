Sénégal: Saint-Louis - L'année scolaire lancée à travers une cérémonie de levée des couleurs

Le Gouverneur de la région de Saint-Louis Al Hassan Sall a présidé hier, lundi, une cérémonie de levée des couleurs au niveau du Lycée Technique André Peytavin pour officialiser la rentrée scolaire 2024-2025. Il a voulu à cet effet appeler tous les acteurs de Saint-Louis et la nation toute entière à l'unité tout en présentant l'armée sénégalaise et ses valeurs en modèle aux élèves. L'avenir, a-t-il dit, se traduit d'abord par une éducation, une formation de qualité et plus tard une participation à l'effort national de construction. Il a justifié le choix du Lycée Technique André Peytavin par ses excellents résultats obtenus au Bac Technique.

Accompagné des autorités académiques, militaires, des représentants de syndicats d'enseignants et d'associations de parents d'élèves, le Gouverneur de Saint-Louis Al Hassan Sall a présidé la cérémonie de levée des couleurs au Lycée Technique André Peytavin marquant le lancement officiel de l'année scolaire 2024-2025. « Nous avons voulu lancé officiellement la rentrée scolaire 2024-2025 à travers une cérémonie de levée des couleurs sous le commandement de la Zone Militaire no.2.

Le choix du Lycée Technique André Peytavin de Saint-Louis d'abriter cette cérémonie s'explique par les excellents résultats appréciables obtenus au baccalauréat technique et que nous magnifions. Une cérémonie de levée de couleurs, c'est plus que symbolique. Le drapeau national symbolise le civisme, la citoyenneté et l'armée nationale est caractérisée assez souvent, et nous le magnifions, par une discipline légendaire et ce sont ces valeurs que nous avons voulu mettre en exergue et servir l'armée en exemple aux élèves », a expliqué M. Sall.

« Cette cérémonie, a-t-il ajouté, a été aussi l'occasion de servir également le drapeau national « pour appeler la population et la nation toute entière particulièrement les acteurs de Saint-Louis à l'unité pour que nous puissions continuer la marche en avant ». Il a voulu également initier cette cérémonie pour parier sur l'avenir de l'école sénégalaise et l'avenir de la jeunesse sénégalaise. « L'avenir se traduit d'abord par une éducation de qualité, une formation et plus tard, effectivement une participation à l'effort national de construction. C'est donc cela qui justifie que nous ayons choisi ce jour, cet établissement et cette activité pour lancer officiellement l'année scolaire dans la région de Saint-Louis », a déclaré le chef de l'exécutif régional.

Il n'a pas manqué également de saluer l'engagement de l'ensemble des acteurs à travers la journée nationale de mobilisation citoyenne retenue par le chef de l'État samedi dernier pour mettre en condition les établissements scolaires ; les nettoyer ; rafraîchir les peintures ; préparer les salles de classe et les tables-bancs ; sécuriser ; assainir pour que les élèves puissent évoluer dans des cadres sains, assainis et beaux. « J'appelle également les uns et les autres à ne ménager aucun effort pour que l'année scolaire soit une réussite et un succès à tous points de vue ; que la paix règne dans le milieu scolaire ; que l'entente dicte sa loi et que le succès soit au rendez-vous », a-t-il conclu.