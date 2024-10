Madagascar: Urbanisme - Le besoin en architectes se fait sentir

L'évolution galopante des grandes villes, à l'instar de la capitale, a conduit à un urbanisme saccadé, sans plan de développement adéquat.

Accablant. Si, au départ, la ville d'Antananarivo était conçue pour abriter trois cent mille âmes, elle compte actuellement trois millions d'habitants, avec un paysage urbain saccadé qui ne respecte pas les canons de l'urbanisme. Cela grignote en même temps les patrimoines présents dans la cité des mille, traces laissées par les hommes d'antan. Ce constat a été partagé lors de la journée mondiale de l'architecture, célébrée hier à l'Hôtel de Ville d'Analakely par l'Ordre des Architectes Malagasy.

Ce fut un événement durant lequel l'importance de l'éducation dans la sensibilisation et la formation de nouvelles générations d'architectes a été discutée, avec l'enjeu du renforcement de leurs capacités à répondre aux défis actuels. Il y a aussi eu la question de la préservation du patrimoine architectural de la ville.

Cette année, la thématique choisie est « Architecture, patrimoine, éducation ». Pour Fara Rahoeliarivahy, présidente de l'Ordre des architectes, ces « penseurs » du secteur de la construction jouent un rôle déterminant dans le développement.

Compliquée

« Normalement, les gens devraient toujours se tourner vers les architectes pour concevoir les projets de construction de plus de 150 mètres carrés. Cependant, si nous examinons la situation actuelle, de nombreux aménagements ne respectent pas cette norme. Cela contribue à rendre notre paysage urbain chaotique, car 80 % des constructions à Antananarivo ne possèdent même pas de permis de construire », clame-t-elle.

Cela signifie simplement que les gens n'ont pas du tout recours aux architectes. Cette situation pourrait être attribuée aux procédures fastidieuses et coûteuses pour obtenir un permis de construire. Mais la situation semble bien plus compliquée qu'elle ne l'est.

La Banque mondiale a fait savoir dans son dernier rapport sur l'urbanisme que « l'urbanisation se poursuit sans planification, financement et coordination suffisants pour répondre à la demande croissante d'emplois de qualité, de logements, d'infrastructures et de services de base dans les villes malgaches ». Les gens ne savent pas non plus ce que sont les attributions des architectes. C'est la raison pour laquelle ils sensibilisent la population sur leur rôle.

« Nous faisons actuellement beaucoup de communications sur le métier d'architecte, pour sensibiliser la population et l'État sur nos attributions et nos contributions pour le développement. Il faut savoir que nos services sont adaptés à tous les projets, des petits ménages aux grands projets », poursuit Fara Rahoeliarivahy. Elle ajoute que « dans les marchés publics dans le secteur du BTP, par exemple, ce sont les ingénieurs qui sont désignés comme chefs de projet.

Cela veut simplement dire que l'architecte n'a pas encore sa place dans divers secteurs. Ils sont une soixantaine d'architectes membres de l'Ordre à opérer sur tout le territoire national. Des talents qui sont formés à l'étranger pour l'instant, car la Grande île ne possède pas encore d'école d'architecture. »